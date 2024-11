Une pièce du metteur en scène Dorian Rossel annulée à Cologny (GE)

La pièce "Romeo LOVE Juliette" ne verra pas le jour au Théâtre du Crève-Cœur à Cologny, près de Genève, en mai 2025. La raison: son co-metteur en scène s'appelle Dorian Rossel, directeur écarté du Théâtre du Jura.

Aline Gampert, directrice du théâtre genevois le Crève-Coeur, parle d'une annulation "pour des raisons indépendantes de notre volonté". Le communiqué du comité de direction du Crève-Cœur est plus disert: "Au vu du contexte associé aux faits soulevés dans la presse et les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux à l'encontre du protagoniste lié à cette pièce, le comité ( …) ne peut pas assumer les risques importants associés à ce spectacle".

De quels risques parle-t-on? D'un débat sur la place publique, de possibles tags sur les affiches du spectacle ou d'interventions verbales lors des représentations, et éventuellement de la perte de soutiens financiers privés et publics. "Le Crève-Cœur est une institution trop modeste et fragile pour faire face à une polémique et se défendre", indique Aline Gampert, laquelle précise que l'accueil du spectacle "Roméo LOVE Juliette" est suspendu "en attendant que la situation soit plus claire et que la polémique soit terminée. Cette décision n'a pas été prise de gaité de cœur. Par ailleurs, en tant que femme, artiste et directrice d'une institution culturelle, je ne peux pas prendre cette situation à la légère".

Rappel des faits

Il faut remonter en 2020 pour comprendre les raisons de cette annulation. Cette année-là, Dorian Rossel impose un baiser à une comédienne de 30 ans. Le cas est signalé, puis traité par une enquête au sein de sa compagnie de théâtre, la compagnie STT. La comédienne indique vouloir en rester là. Les autorités subventionnaires renouvellent confiance et soutiens. Affaire réglée? En 2024, candidat à la direction du Théâtre du Jura, le metteur en scène ne mentionne pas ce fait lors de ses entretiens d'évaluation. L'affaire ressort sous la forme d'accusations anonymes et de tags sur les affiches de son dernier spectacle en date, "Tous les poètes habitent Valparaiso", co-mis en scène avec sa compagne Delphine Lanza.

Après avoir pris connaissance d'un audit sur l'affaire, le Théâtre du Jura renonce à engager Dorian Rossel. Depuis, suite à la publication dans les médias de cette décision et la révélation publique du cas de harcèlement, le metteur en scène et sa compagnie STT font l'objet d'un débat et d'accusations sur les réseaux sociaux. Comment trouver la juste mesure en cas de harcèlement sexuel, sachant que cette notion est vaste, pouvant aller de la remarque déplacée au viol?

La compagnie STT en difficulté

A Cologny, la proposition d'une mise en scène menée par la seule Delphine Lanza n'a pas été retenue. Par effet de domino, la pièce risque de ne pas être à l'affiche du Théâtre 2.21 à Lausanne ni même en France, mettant ainsi en difficulté la compagnie STT et ses collaboratrices et collaborateurs, dont les quatre interprètes de "Romeo LOVE Juliette".

Contacté, Dorian Rossel dit tout mettre en œuvre pour sauver la compagnie et préparer la saison 2025-2026: "J'ai tiré les leçons de cette affaire, le respect de chacun et chacune est capital, tout particulièrement dans notre milieu où l'on sait que la lutte pour l'équité n'est pas terminée. Je m'engage à aller dans ce sens dans tous mes efforts et activités. Je suis un professionnel du spectacle, je suis voué à mes équipes et à mes réalisations. J’espère que le public me donnera une seconde chance", indique encore le metteur en scène.

Thierry Sartoretti/ld