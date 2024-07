"Un état de nos vies", l'abécédaire intime et musical de Lola Lafon

Autrice de renom et femme de scène, Lola Lafon propose un abécédaire intime et musical avec "Un état de nos vies". Dans ce spectacle à découvrir mercredi 3 juillet au Festival Belluard Bollwerk à Fribourg, les mots revêtent des couleurs poétiques et politiques.

Dans "Un état de nos vies", Lola Lafon partage une série de mots comme autant de définitions possibles de ce qui fait la matière d'une vie. Créé à Paris l'automne dernier, ce spectacle est à la fois littéraire, mais aussi musical grâce à la présence du musicien Olivier Lambert. Importance du rythme et de la rigueur Autrice de sept romans mettant en avant des destins de femmes et la violence de la société à leur égard, Lola Lafon ne se contente pas d'écrire. Elle a également suivi une formation de danseuse classique, et compte deux albums de musique à son actif. Différentes pratiques artistiques qui ont nourri son travail d'écrivaine. "Il faut qu'il y ait du rythme dans un roman, confie-t-elle dans l'émission Vertigo du 2 juillet 2024. La façon dont les mots se cognent me séduit beaucoup". D'ailleurs, quand l'autrice écrit, elle prononce les mots en chuchotant, et ceci de manière involontaire. Amour des mots Dans son spectacle, Lola Lafon évoque les mots "espoir" et "fragile". L'autrice mentionne aussi le mot "chien", qui lui permet de parler de son fidèle compagnon et de vieillesse. "Les années passant, le corps amoindri de mon chien a suscité beaucoup d'agressivité dans la rue", déclare-t-elle. J'en vois la preuve de notre incapacité à supporter le ralentissement". Définir les mots est au coeur de la vie de Lola Lafon. Que ce soit dans ses livres ou ses lectures théâtrales. "Un beau mot c'est celui qui continue à vous émerveillez", confie l'autrice. Elle avoue pour sa part apprécier les mots "modeste" et "donc".