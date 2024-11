Stephan Eicher, "Seul en scène" en musique et histoires tendres dans les théâtres

Le chanteur bernois revient avec un projet de spectacle co-écrit avec le metteur en scène François Gremaud. Dans ce "Stephan Eicher seul en scène" créé au Théâtre de Carouge fin octobre et désormais en tournée romande, il y a de la musique, du chant et des histoires plutôt drôles ou tendres.

A nouveau projet, nouvelle guitare. Celle-ci est un modèle acoustique, la taille plutôt fine et le bois noble, dénichée juste à côté du Théâtre de Carouge, lieu de sa nouvelle création. On pourrait écrire des livres sur le rapport très particulier entre un musicien et son instrument.

Pour ce "Stephan Eicher seul en scène", sa compagne de tous les soirs s'appelle donc Martin. Avec elle, le chanteur bernois explore une veine folk qui lui va bien, dénudant son répertoire et rappelant à l'occasion qu'une bonne chanson peut se jouer de toutes les façons, cela restera toujours une bonne chanson. Ce soir-là, les siennes sont signées Stephan Eicher et Philippe Djian, fruit d'un compagnonnage de bientôt trente-cinq ans.

Un concert théâtralisé

Si "Stephan Eicher seul en scène" sonne comme un concert, c'est plus que cela. Par exemple le titre d'un livre écrit par un certain Eicher. Ou encore ce décor qui se divise en trois parties montées sur des rails avec des grands haut-parleurs qui s'avèrent des farces et attrapes. "Seul en scène", c'est aussi ce prompteur sur écran géant qui n'en fait qu'à sa tête et des histoires, des anecdotes, des confessions. Presque du théâtre en somme. Avec pour personnage principal son interprète le plus intime: Stephan Eicher.

Lors du confinement, le musicien habitait alors la France aux règles sanitaires nettement plus strictes qu'en Suisse. Il fallait trouver des échappatoires pour ne pas tourner en rond dans sa maison camarguaise. L'une d'entre elles aura été le théâtre et une œuvre bien particulière: "La conférence de choses" de François Gremaud, avec pour récitant de cette digression-fleuve (neuf heures en version intégrale), l'extraordinaire comédien Pierre Mifsud.

Stephan Eicher fut subjugué par ce théâtre à l'humour délicieux, par cette manière de tenir en haleine un public avec trois fois rien. Ce qui est déjà beaucoup, disait ce farceur de Devos. Des mois plus tard, François Gremaud et Stephan Eicher se rencontraient à l'issue d'un concert à l'Olympia de Paris. La graine de ce "Seul en scène" pouvait germer.

"Nous partageons au moins ceci: le goût pour les mauvaises blagues. Et nous sommes d'accord sur le fait qu'une plaisanterie calamiteuse vaut bien une amitié rompue", s'amuse Stephan Eicher. Metteur en scène dont les références vont de Snoopy à Gilles Deleuze, François Gremaud a co-écrit ce spectacle et aidé Stephan Eicher à mettre en scène ce qui s'apparente à une sorte de concert théâtralisé. François Gremaud, vous le connaissez peut-être via sa série d'hommages à des œuvres classiques: "Phèdre!", "Giselle…" et "Carmen.". Notez la ponctuation des titres, elle a toute son importance.

A travers les époques

"Stephan Eicher seul en scène" traverse les époques, de Grauzone à "Ode", gardant le cap sur les chansons francophones, passant de la guitare acoustique au piano modeste avec un détour par ses anciennes machines et un accordéon au passé familial bernois.

On savait Stephan Eicher friand de nouvelles expériences. Abordant encore et encore son répertoire comme un alpiniste qui trouverait de nouvelles voies d'escalade sur sa montagne favorite. Il y a eu le brassband Traktorkestar, les automates à musique ou encore sa tournée façon "Radeau de la Méduse", ses concerts avec orchestre de chambre, plus ses pas de côté avec un répertoire germanophone signé Martin Suter ou ses reprises surf-jazz du barde bernois Mani Matter en compagnie du guitariste Roman Nowka.

Le voici aujourd'hui chanteur et raconteur, interprète de son propre personnage, la moustache malicieuse du bateleur d'estrade pas mécontent de sillonner les théâtres francophones à l'affiche d'une saison d'hiver au milieu d'un programme plus habitué aux comédies, tragédies et autres farces.

Thierry Sartoretti/ld