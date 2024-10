"Re Chicchinella", la formidable fable d’un roi avec une poule dans son ventre

Installée à la Comédie de Genève jusqu’au 18 octobre, la metteuse en scène sicilienne Emma Dante redonne vie à un conte truculent du Napolitain Giambattista Basile, "Re Chicchinella". Un régal et une superbe farce sur la cupidité humaine.

On savait rire et surtout se moquer des puissants dans la Naples du 17e siècle. L’auteur Giambattista Basile est à la culture italienne ce que les Grimm sont à la littérature germanique ou Perrault à la France. Son "Pentamerone" publié vers 1634 est un classique absolu. Mieux, la formidable matrice de nombreuses fables européennes.

La solitude d'un roi

Sicilienne, politiquement engagée avec des spectacles théâtraux très corporels et bruts de coffre, Emma Dante apprécie particulièrement l’irrévérence de feu son compatriote du Sud. C’est la troisième fois qu’elle se plonge dans le formidable recueil. Joué dans la langue originelle, ce savoureux patois de Spaccanapoli, voici "Re Chicchinella". En français, "Le Roi Poule".

"Re Chicchinella" de la metteuse en scène Emma Dante. [Piccolo Teatro di Milano - Masiar Pasquali]

L’histoire est truculente à souhait. Se promenant dans les bois, sa Majesté le Roi de Naples et d’Ailleurs se soulage dans un fourré et essuie son auguste postérieur avec les plumes d’un volatile qu’il croyait mort. Erreur. Ni une ni deux, le Roi se retrouve avec une poule vivante qui cohabite dans son corps. L’affaire est pour le moins désagréable pour sa Majesté. Va-t-on tout entreprendre pour le sauver? Que nenni. La poule locataire pond des œufs d’or au ravissement des proches du Roi et de sa cour. Alors tant pis si chaque œuf éjecté du cul de sa Majesté lui cause des douleurs atroces le menant petit à petit au tombeau. La richesse vaut bien ce désagrément.

Une satire napolitaine sur la cupidité

Fable sur la cupidité, "Re Chicchinella" suit le droit fil des interrogations d’Emma Dante sur la toxicité potentielle de nos entourages, qu’il s’agisse de la famille, des "amis" ou de la société. Au-delà des cris du constipé, du grotesque de la situation et des jacasseries de ses dames de compagnie et courtisans en petite tenue, "Le Roi Poule" parle de notre rapport maladif à l’enrichissement et à la prévarication, quand bien même nous ne sommes que vulgaires mortels et que cette montagne d’or est bien vaine.

Très physique, quasi dansé, pulsant au rythme des pavanes baroques et de l’extraordinaire "Passacaglia" du chanteur sicilien Franco Battiato (une voix à redécouvrir d’urgence), "Le Roi Poule" apprêté par Emma Dante a gardé toute sa verve et sa canaillerie. Un régal à savourer dès 14 ans.

Thierry Sartoretti/sf