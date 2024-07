Plusieurs productions suisses sont présentées au 78e Festival d'Avignon

Plusieurs compagnies suisses font le déplacement à la 78e édition du Festival d'Avignon jusqu'au 21 juillet. La Comédie de Genève a ouvert la manifestation le 29 juin avec la pièce "Absalon, Absalon!" de Séverine Chavrier. La Sélection Suisse en Avignon (SCH) propose pour sa part six spectacles.

Cette édition du Festival d'Avignon qui se tient jusqu'au 21 juillet fait la part belle à la langue espagnole et va être marquée par la venue sur scène de femmes ukrainiennes et bélarusses. Elle a débuté une semaine plus tôt que d'habitude, pour s'adapter au calendrier des Jeux olympiques et paralympiques qui débutent le 26 juillet et nécessitent une mobilisation massive des forces de l'ordre.

Plusieurs productions suisses sont proposées cette année. À la tête de la Comédie de Genève, Séverine Chavrier présente sa nouvelle création "Absalon, Absalon!", d’après le roman de William Faulkner, jusqu'au 7 juillet à La FabricA, dans le cadre du volet off du Festival d'Avignon.

Dans ce spectacle épique à plusieurs voix, il y a un avant et un après la guerre de Sécession pour une famille dont la dynastie s’effondre. Il s'agit de l’adaptation libre d’un roman éponyme de Faulkner où les fantômes côtoient les vivants.

La Ribot avec un choeur polyphonique

La Ribot, chorégraphe espagnole installée de longue date en Suisse romande, présente pour sa part "Juana ficción" avec Asier Puga du 3 au 7 juillet au Cloître des Célestins. Invitée pour la première fois au Festival, La Ribot revisite la figure de la reine Juana Ière de Castille, surnommée Jeanne la folle, en collaboration avec le chef d'orchestre Asier Puga.

Accompagnée du Grupo Enigma, de l'Orchestre de chambre de Saragosse, d'un chœur polyphonique et de son partenaire de scène de longue date, l'artiste Juan Loriente, La Ribot livre un spectacle qui vise à redonner une voix à cette femme effacée de l'histoire, cette reine oubliée et laissée dans l'ombre d'un siècle d'or espagnol en pleine expansion.

Six spectacles retenus pour la Sélection Suisse en Avignon

Du côté de la huitième Sélection Suisse en Avignon (SCH), cinq spectacles et une lecture ont été choisis. Esther Welger-Barboza, directrice de SCH, a jeté son dévolu sur cinq propositions venant de Suisse romande et l'une de Suisse alémanique, le tout créé par quatre femmes et deux hommes.

On commence avec "Fire of emotions: Niagara 3000" de l'auteure-performeuse Pamina de Coulon, coproduit par le Théâtre de Sévelin à Lausanne et le Magasin des Horizons de Grenoble. On poursuit avec "Ouverture - Pièce pour danseurs.euses et public cheminant" de la danseuse et chorégraphe Géraldine Chollet (Arsenic Lausanne et Grütli Genève).

On découvre "Untitled (Nostalgia, Act 3) du chorégraphe sud-africain Tiran Willemse, basé à Zurich (Gessnerallee Zurich, Arsenic) et on retrouve "Une bonne histoire" de la dramaturge danse et théâtre Adina Secretan (Arsenic et Grütli).

"Une bonne histoire" de Adina Secretan. [Arsenic - Sylvain Chabloz]

On finit avec "Cadeau" de la Cie Surprise-Lumière du musicien performeur Paul Courlet (Centre de culture ABC Neuchâtel) et la lecture "14 juillet" de l'historienne et écrivaine Karelle Ménine.

Ces six propositions helvétiques sont à découvrir pendant une dizaine de jours chacune pendant la première quinzaine de juillet à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, dans le cadre des Rencontres d’été, aux Hivernales – CDCN d’Avignon, à la Manufacture, au Théâtre du Train Bleu et à la Maison Jean Vilar.

Traverser l’histoire du festival d’Avignon

Autre création suisse, la metteuse en scène Fanny de Chaillé vient présenter "Avignon, une école" avec les étudiantes et étudiants de La Manufacture, la Haute École des arts de la scène de Lausanne. Quinze jeunes comédiens et comédiennes traversent l’histoire du Festival d’Avignon pour raconter leur propre histoire.

>> A lire aussi sur le spectacle "Avignon, une école" : "Avignon, une école" ou comment raconter l'histoire de la Mecque du théâtre

Sujet TV: Chloé Steulet

Adaptation web: olhor avec ats