Pierre Aucaigne et David Charles au menu de la sixième Revue vaudoise

Pour sa sixième édition, la troupe de La Revue vaudoise s'enrichit du comique français Pierre Aucaigne et de David Charles (alias MC Roger), chanteur et danseur aux millions de vues sur les réseaux sociaux. Sketches déjantés et musicaux sont à découvrir jusqu'au 8 décembre au Magic Mirror à Territet.

A priori, trouver un point commun entre Pierre Aucaigne et David Charles peut sembler ardu. Le premier est un humoriste français, qui s'est fait remarquer grâce à son style pince-sans-rire et absurde, le second s'est fait connaître grâce à ses clips déjantés et ses parodies chantées telles que "Racler comme jamais" ou "C'est l'apéro". Ces deux artistes polyvalents partagent pourtant la scène pour la sixième édition de La Revue vaudoise, aux côtés de Cuche et Barbezat, Nathalie Devantay, Jenny Lorant et Jessie Kobel.

Cinquante représentations sont agendées jusqu'au 8 décembre au Port de Territet, sur la commune de Montreux, dans le cadre du Magic Mirror, un théâtre en bois et en toile dont la scène est circulaire.

Tradition et modernité

Passer l'actualité du canton à la moulinette et galvauder les politiciens du cru, tels sont les objectifs principaux d'une revue. Pour la Revue vaudoise de 2024, le public pourra entre autres découvrir l'amarrage raté du bateau "Le Simplon", les travaux de l'autoroute A9 ou encore le sujet qui occupe les Suisses chaque année: la hausse des primes d'assurance-maladie.

Très en vogue depuis le XIXe siècle, les revues ont connu des heures de gloire et d'autres plus difficiles. Pour ce qui est de cette année, le comédien Pierre Aucaigne ne se fait pas trop de souci: "On est dans une période un peu morose, angoissante, anxiogène. Les gens ont envie de s'amuser, de sortir, de voir quelque chose qui leur change les idées", explique-t-il dans l'émission Vertigo du 21 octobre.

Outre la satire politique qui attire un public plus traditionnel, La Revue vaudoise peut compter sur deux incroyables musiciens pour apporter un côté plus rock'n'roll et hip-hop: la guitariste et pianiste Léa Gamba qui signe la musique du spectacle, et Keumart, champion national et beatboxeur acharné depuis vingt ans.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Sarah Clément