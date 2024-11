Ouverture à Lausanne du Pavillon Naftule, nouveau lieu dédié à l'humour

Le Pavillon Naftule, la nouvelle maison de l'humour installée à Lausanne (VD), ouvrira ses portes mercredi 13 novembre. Doté d'une salle de 450 places et d'un foyer en configuration café-théâtre de 200 places, il accueillera plus de 130 représentations en trois mois. La Revue de Lausanne inaugurera les lieux.

Après une première série de représentations à Cossonay, les comédiens et danseurs de la Revue de Lausanne seront les premiers à fouler la scène de ce nouveau théâtre à Lausanne, installé Place Bellerive. Ils y présenteront dès le 13 novembre "À la Une", une création qui a cette année pour thème la presse romande.

Pour le reste, le pavillon éphémère Pierre Naftule accueillera une "programmation dantesque" de novembre à février, soulignent les organisateurs dans leur communiqué. Parmi les 130 représentations qui se succéderont au sud de la capitale vaudoise figurent "Bonne année", un spectacle exclusif de Thomas Wiesel ou "Pain surprise", le solo improvisé de Blaise Bersinger.

A l'affiche également "Je vais bien, mais le monde va mal", premier spectacle de Benjamin Décosterd, créé au Pavillon, ainsi que la dernière représentation de "Madame Helvetia" par Nathalie Devantay.

Pour la programmation, le seul critère, c'est le talent. Sébastien Corthésy, producteur de spectacles d'humour

Les organisateurs citent encore les spectacles de Nathanaël Rochat, des trente ans de carrière de Marie-Thérèse Porchet (Joseph Gorgoni), de Julie Conti, ainsi que des représentations jeune public (magie et improvisation) chaque mercredi après-midi, animées en alternance par Pierric Tenthorey et Gaëtan Bloom.

Pierre Naftule inspirateur

Créé en moins d'un an sous l’impulsion de Sébastien Corthésy, producteur, auteur et metteur en scène, et des équipes de Jokers Comedy, le Pavillon Naftule est un lieu unique en Suisse romande. Conçu par les comédiens pour les comédiens, il s'inspire des valeurs de l'écrivain, producteur et metteur en scène genevois Pierre Naftule, décédé en 2022.

>> A lire également : Pierre Naftule, producteur et metteur en scène genevois, est décédé à 61 ans

Deux projets se sont rejoints autour de ce pavillon. Tout d'abord, un hommage à Pierre Naftule, en mettant les humoristes sous un seul et même toit pour leur donner du travail et des opportunités. "Evidemment, monter une salle coûte cher, ça prend du temps et on a toujours plus urgent à faire. Jusqu'au jour où la Revue de Lausanne s'est retrouvée SDF [en raison de travaux de rénovation au Centre culturel des Terreaux à Lausanne]. (...) Quand on s'est rappelé que c'était Pierre Naftule qui nous avait dégoté le Centre culturel des Terreaux, on s'est dit: 'finalement, est-ce que ce n'est pas Pierre Naftule qui va nous trouver notre futur théâtre?", raconte Sébastien Corthésy dans le 12h30 du 7 novembre.

Cette structure temporaire de 1200 m3, insonorisée et chauffée, est équipée d’une acoustique de pointe pour offrir une expérience confortable et immersive au public comme aux artistes. Ce théâtre de 450 places, le premier de cette envergure à Lausanne, sera démonté dès le 16 février et sera ensuite remonté l'année prochaine pour la même période.

Propos recueillis par Blandine Levite

Adaptation web: ld/ats