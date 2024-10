Omar Porras met en scène une "Tempête" magique au TKM de Renens

Le metteur en scène Omar Porras crée jusqu'au 13 octobre au Théâtre Kléber-Méleau à Renens (VD) "La tempête" d'après William Shakespeare, une pièce emplie de réalisme magique. Masques, marionnettes, costumes et décors spectaculaires sont au service de ce spectacle total rempli de folie et d'audace.

Ecrite vers 1610 par William Shakespeare, "La tempête" figure parmi les dernières pièces composées par le dramaturge anglais. A l'image du "Songe d'une nuit d'été" (1594), elle appartient à son répertoire de comédie et contient une forte part de magie.

Le metteur en scène Omar Porras, chef d'orchestre du théâtre Kléber-Méleau (TKM) à Renens, s'empare de ce jalon du répertoire classique pour le réinventer à la sauce Teatro Malandro, avec force effets spéciaux, masques, costumes chatoyants, décors spectaculaires et marionnettes signées Carole Allemand, orfèvre du genre.

"'La tempête' ou La voix du vent" d'après William Shakespeare, dans la mise en scène d'Omar Porras. [Théâtre Kléber-Méleau - Lauren Pasche]

C'est le réalisme magique qui infuse la pièce qui a attiré le metteur en scène d'origine colombienne. "'La tempête'' est l'une des rares pièces de Shakespeare où il y a autant de relations avec le mystérieux, les rêves, l'illusion, la magie, l'au-delà et les sciences occultes", rappelle-t-il dans l'émission Vertigo du 26 septembre. "C'est aussi une pièce qui détient une interrogation historique, un peu plus d'un siècle après la rencontre entre l'Amérique et l'Europe. La religion, la science, la philosophie, tout est questionné".

La terre et les esprits

La pièce raconte l'histoire du duc de Milan, Prospero, déchu et forcé à l'exil par son propre frère, Antonio. Avec sa fille Miranda, Prospero se retrouve sur une île pas tout à fait déserte. La magie conférée par ses livres lui permet en effet de dompter les éléments naturels et les esprits, dont ceux d'Ariel, esprit positif de l'air et de Caliban, un être donné comme "sauvage". Un jour s'échoue sur l'île un navire transportant Antonio, le frère usurpateur, le roi de Naples Alonso et son fils Ferdinand. Grâce à son don pour la magie, Prospero impose à ces trois personnages différentes épreuves.

Et tout se termine bien: Prospero fait la paix avec son frère et Alonso, marie Miranda à Ferdinand, libère les esprits Ariel et Caliban et renonce à la magie pour retrouver son duché. "Il se remet en question et c'est ce qui est beau dans la pièce: il restitue la connaissance à ceux qu'il l'avaient et qui savent l'utiliser et il décide de repartir avec un grand bénéfice. Ce n'est pas l'or ni la matière, c'est le bénéfice apporté par le pardon, la réconciliation, la notion de la liberté et la paix", indique Omar Porras.

"'La tempête' ou La voix du vent" dans la mise en scène d'Omar Porras. [Théâtre Kléber-Méleau - Lauren Pasche]

L'influence de Peter Brook

En 1990, Omar Porras assiste à une représentation de "La tempête" mise en scène par le Franco-Britannique Peter Brook à Zurich. Il en ressort marqué par "la simplicité" de ce théâtre. Animé des mêmes intentions pour sa propre mise en scène au TKM en 2024, il doit finalement y renoncer. Avec l'équipe de comédiens, il ne parvient pas à travailler dans cet "épurement", rapporte-t-il. Puis les masques et les marionnettes font leur apparition dans le processus de création et le travail se poursuit sous forme de laboratoire de recherche, en improvisant.

Au final, "La tempête" version Malandro oscille en permanence entre un théâtre pour adultes et un théâtre pour enfants avec ce qu'il faut de magie et de réalisme pour parler à tout le monde. "Le théâtre est fait pour tous. Shakespeare écrivait pour le peuple et toutes les catégories de la population étaient présentes dans les galeries du théâtre du Globe. (...) Je crois qu'on a perdu cela, on est devenu assez arrogants et prétentieux. On a trop nettoyé le théâtre de cette saveur, de cette odeur", conclut celui qui a mis l'audace au centre de sa pratique.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: Melissa Härtel