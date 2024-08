"Nos fourmis", une conférence zinzin sur les alpages valaisans du Val d'Illiez

En plein air, de refuges en cabanes, le duo Mali Van Valenberg et Philippe Soltermann s’offre une tournée théâtrale en altitude. Dernière étape, Morgins ce jeudi 22 août avant de regagner la plaine et le Crochetan de Monthey. Retour sur un spectacle instructif et hilarant.

Une table pliante, deux verres d’eau, une mystérieuse caisse remplie de matériel et un petit écriteau en carton écrit à la main. Le séminaire "Nos fourmis" peut commencer. Séminaire? Disons plutôt conférence-spectacle avec deux myrmécologues enthousiastes et complètement zinzin.

A ma gauche, Monsieur le professeur. Pédant à souhait, plus hippopotame que formicidae dans ses digressions blagueuses, il est surtout déterminé à effacer sa consœur qui pourrait lui faire de l’ombre. A ma droite, Madame la conférencière. Enthousiaste en diable, électrisée et fan de fourmis au point d’adopter une tenue noire et audacieuse qui n’est pas sans évoquer les minuscules habitantes de ce monde semi-souterrain.

Va-t-elle parvenir à supplanter son butor de voisin? Vont-ils finalement collaborer en bonne intelligence? Qui sera in fine couronnée reine et qui besognera en tant qu’ouvrière de ce séminaire? Entre farce hilarante et cours mené au pas de charge (de fourmi), théâtre déjanté et envolées pédagogiques, "Nos fourmis" ravit. On en ressort moins nigaud sur le sujet et parfaitement joyeux devant ce plaisir du jeu partagé.

Un spectacle en plein air

A la mise en scène Lorenzo Malaguerra, directeur du Théâtre du Crochetan de Monthey et à la table de conférence Mali Van Valenberg et Philippe Soltermann, l’une survoltée, l’autre goguenard. Un duo de personnages qui fonctionne à merveille.

Côté cadre, ce sont pâturages à vaches, torrents, falaises et chalets de bois. "Nos fourmis" sillonne depuis l’été les hauteurs du Val d’Illiez, entre Champéry et Morgins. L’affaire se passe à l’heure de l’apéro dans une buvette ou un refuge. Ce jour-là, entre nuages, pluie et soleil, nous étions une trentaine sur la terrasse de la Cantine des Dents Blanches, un site qui pourrait servir de décor de western ou de film de contrebandiers. A 1492 mètres, le public s’offre une belle bouffée d’oxygène et son rire n’en est que plus léger et joyeux.

Quand l’hiver sera venu, "Nos fourmis" rejoindra sa fourmilière du Crochetan pour un séminaire à la chaleur des radiateurs. Vivement alors le retour des beaux jours et le rire des cigales que l’on puisse à nouveau partir sur les traces alpines de cette colonie délicieusement loufoque.

Thierry Sartoretti/aq