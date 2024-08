"Mothers", une chorale de femmes pour raconter les violences de la guerre en Ukraine

Spectacle d’ouverture du Festival de La Bâtie à Genève, "Mothers. A Song for Wartime" se joue les 29 et 30 août à la Comédie de Genève. Entretien avec la Polonaise Marta Górnicka, metteuse en scène d'une pièce chorale et féminine racontant l'horreur de la guerre.

Vingt et une femmes, autant de voix. Vingt adultes plus une enfant face à nous dans cette chorale réunie sous le titre "Mothers. A Song for Wartime". Ce temps de la guerre, c’est celui de l’Ukraine, des bombardements, de l’invasion de l’armée russe et des violences contre les civils, en particulier les femmes, victimes de viols. Les chants fusent, parfois le tambour bat la mesure.

Une chorale pour raconter l’horreur de la guerre. La démarche est insolite. Elle au cœur du travail de la metteuse en scène polonaise Marta Górnicka. Par le passé, cette artiste associée au Théâtre Gorki de Berlin a fait chanter et danser ensemble des mères palestiniennes et des soldats israéliens ou encore rassemblé ses compatriotes en lutte contre les politiques conservatrices et anti-avortement du gouvernement polonais. "Le chœur rend fort et puissant. Il est une arme, un moyen de s’exprimer à la hauteur de la violence que nous subissons", relève Marta Górnicka.

Ce "nous", ce sont des Ukrainiennes, des Biélorusses et des Polonaises, toutes réunies sous la bannière de "Mothers. A Song for Wartime". Un petit exploit à l’heure où la plupart des artistes ukrainiens refusent tout dialogue ou contact avec leurs homologues russes et biélorusses. Il n’y a pas que les ponts sur les rivières qui ont été brisés par la guerre.

Une scène de "Mothers. A Song for Wartime", de la metteuse en scène polonaise Marta Górnicka. [Festival La Bâtie - Bartek Warzecha]

Le choeur, cet espace collectif de rencontre

Pour Marta Górnicka, "le chœur est un espace où les personnes peuvent se rencontrer. Des gens qui ne le pourraient jamais dans la réalité politico-sociale, où ces personnes sont généralement identifiées comme ennemies. J’ai voulu répondre à cette guerre avec ce geste d’invitation. Une invitation aux femmes d’Ukraine qui sont arrivées en Pologne au début de la guerre et ont vécu les bombardements et la réalité de la guerre. J’ai aussi souhaité inviter des femmes de Biélorussie qui ont vécu des persécutions. Et enfin des Polonaises: elles ont de manière très symbolique, ouvert leur cœur et leur maison pour les accueillir."

Sur scène, la chorale entonne aussi des chants folkloriques. Il y est question de rites du printemps, d’oiseaux et de fleurs. Manière de célébrer une culture ukrainienne que l’envahisseur russe nie ou juge indigne de toute considération. La chorale devient lieu d’affirmation quand chaque chanteuse se présente et se raconte, qu’il s’agisse d’évoquer un être ou un lieu aimé, une recette préférée ou simplement un nom et une localité désormais inaccessible.

La violence de l'armée russe

Pour la metteuse en scène, "il y a un point qui nous lie toutes: cette expérience - je parlerais de mémoire collective - de la violence de l’armée russe. Nous portons cette mémoire, cette connaissance, de nos mères et de nos grands-mères. La chorale est pour moi cet endroit où nous pouvons évoquer l’indicible. Nous pouvons aborder des choses que nous ne voudrions pas aborder dans notre quotidien. Des choses que l’on aimerait enfouir très loin parce que nous avons toutes nos mécanismes d’autodéfense".

Et d'ajouter: "Dans le cadre de cette performance, il était important pour moi que l’on puisse parler des sujets les plus difficiles. Par exemple la responsabilité de l’Europe dans cette guerre, les violences à l’encontre du corps des femmes et le viol".

Thierry Sartoretti/mh