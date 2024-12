Lou Colombani dirigera l'Association pour la danse contemporaine Genève

Le comité de l'Association pour la Danse Contemporaine Genève a choisi Lou Colombani pour succéder à Anne Davier à la tête du Pavillon ADC. La Marseillaise prendra la direction artistique et générale de l'institution dès le 1er juin 2025.

Parmi les 28 candidatures, le projet et le parcours de Lou Colombani ont pesé dans la balance de la commission de nomination. Diplômée du Conservatoire National de Marseille en section art dramatique, Lou Colombani s'est également beaucoup investie dans le domaine de la danse contemporaine.

Fondatrice et directrice de la structure "Parallèle" à Marseille depuis 2006, Lou Colombani est active dans le monde des arts vivants en France, en Europe et en Suisse. Elle a notamment initié et coanimé "Be My Guest", un réseau international pour les pratiques émergentes, dont le Théâtre Saint-Gervais (GE) et le Festival Belluard (FR) sont membres.

Créer des alliances locales, nationales et internationales

Lou Colombani succèdera à Anne Davier le 1er juin 2025. Pour sa première saison prévue en 2026-2027, la Marseillaise promet d'explorer la richesse de la danse contemporaine, tout en créant des alliances locales, nationales et internationales au service des artistes.

Quant à la principale intéressée, elle confie sa joie immense à l'idée de rejoindre le Pavillon ADC à Genève: "La vitalité de la scène romande que je suis avec intérêt depuis de nombreuses années et la capacité de la Ville et du Canton de Genève à soutenir les artistes pour une création libre ont suscité chez moi le désir plein et entier de m’impliquer ici".

