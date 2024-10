"Les fausses confidences" de Marivaux revisitées sur fond rock par Alain Françon

Le grand maître de la mise en scène française Alain Françon s'empare d'un classique du théâtre: "Les fausses confidences" de Marivaux. Il livre une version revue sur fond de rock au Théâtre de Carouge (GE) jusqu'au 19 octobre, puis à Villars-sur-Glâne (FR) au Théâtre Equilibre-Nuithonie les 30 et 31 octobre.

Le jeune Dorante désireux de conquérir le cœur d'Araminte, riche veuve séduisante, a un plan: se faire engager comme son intendant. Avec l'aide de son ancien valet Dubois, il met en place intrigues et lettres anonymes, et le jeu commence: tous les personnages ont recours aux fausses confidences, tous jouent la carte de leurs intérêts.

Dans "Les fausses confidences", une comédie en trois actes et en prose de Marivaux jouée pour la première fois en 1737, la langue de l'écrivain est un puissant levier qui écorne les élégances et dévoile les vices. Grâce au talent du metteur en scène français Alain Françon, l'être et le paraître s'entremêlent en une valse qui étourdit et met en joie.

Marivaux, un théâtre d'abstraction

Alain Françon n'en est pas à son coup d'essai: il a mis en scène plus de cent pièces et une très grande variété d'auteurs. Et il connaît bien Marivaux pour avoir mis en scène "La double inconstance" en 1981, puis "La seconde surprise de l'amour" en 2022.

"Quand j'ai monté 'La double inconstance' en 1981 et que j'écoutais le résultat, je trouvais que je n'avais strictement rien compris et qu'il ne fallait surtout plus que je touche à cet auteur. Et puis, il y a quelques années (...), j'ai relu Marivaux et décidé de monter 'La seconde surprise de l'amour'. Là j'ai compris ce que je n'avais pas compris et cela m'a énormément intéressé. Je suis devenu fanatique de cet auteur", souligne Alain Françon dans l'émission Vertigo du 2 octobre.

Et d'ajouter: "Je n'avais surtout pas compris comment il fallait le dire. Il n'y a pas d'action, donc c'est la parole qui fait l'intrigue. Dire, c'est faire, alors comment dire?". Pour le metteur en scène, Marivaux est une affaire de rythme, un théâtre d'abstraction.

>> Ecouter l'interview d'Alain Françon dans Vertigo : AFP - Patrik Kovarik L'invité : Alain Françon, "Les Fausses Confidences" / Vertigo / 21 min. / jeudi à 17:06

Marivaux, un auteur pas si léger

"Les fausses confidences" se présente comme une histoire d'amour assez simple. Pourtant, assez rapidement, on ne sait plus qui croire. Qui manipule qui? Qui dit la vérité? A se demander même si l'amour que se portent les uns aux autres est vraiment sincère. Cette pièce est la dernière en trois actes de Marivaux qui l'écrit vers la fin de sa vie. Habitué à raconter la surprise de l'amour, Marivaux livre avec "Les fausses confidences" un texte différent de ses précédents.

Avec sa version des "Fausses confidences", le metteur en scène Alain Françon offre à voir une version revue sur fond de musique rock de ce classique du théâtre dans lequel le poids des mots et du langage tient le rôle principal.

Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Lara Donnet