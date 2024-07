Les artistes suisses rayonnent au Festival d'Avignon

La 78e édition du Festival d'Avignon conviait, pour son spectacle d'ouverture, la pièce épique "Absalon, Absalon!" de Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève depuis le 1er juillet 2023.

Ancré dans la guerre de Sécession, le roman de William Faulkner dont est tiré la pièce déroule le destin d'un homme humilié, assoiffé de reconnaissance sociale, qui érige une maison seigneuriale mais échoue à fonder une lignée. Esclavagisme, fratricides et rapports de domination empêchent l'élaboration d'une mémoire commune, la construction d'une histoire familiale digne d'être vécue et transmise. Pourtant, le temps des secrets semble bel et bien révolu.

"J'ai d'abord été touchée par Faulkner l'écrivain, et après j'ai exploré toute son oeuvre. C'est vrai que ce texte est un peu impossible à lire et à adapter. (...) On y trouve la question du récit oral et de la transmission de génération en génération", explique Séverine Chavrier dans l'émission Vertigo du 8 juillet.

Un spectacle sur la pesanteur abyssale des non-dits, qui a la puissance d'une tragédie antique et la couleur du Mississippi. Une pièce plurielle, énorme de par sa durée, cinq heures, et par l'épopée qu'elle raconte.

Le spectacle sera aussi à l'affiche de la Comédie de Genève du 17 au 29 janvier 2025, puis en tournée, en Belgique et à Paris.