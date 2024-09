Le théâtre-école Les Alambics de Martigny licencie son directeur Alexandre Doublet

Le théâtre romand est à nouveau secoué par un départ abrupt. A Martigny, le théâtre-école Les Alambics a mis fin à sa collaboration avec son directeur artistique, le metteur en scène Alexandre Doublet, a appris la RTS ce lundi.

Comédien, auteur, professeur de théâtre et metteur en scène formé à l'école Florent de Paris et à La Manufacture de Lausanne, Alexandre Doublet a dirigé le Théâtre les Halles de Sierre entre 2016 et 2019. En août 2023, il a pris la tête des Alambics, une institution constituée d'un théâtre et d'une école de théâtre située en ville de Martigny.

Ce lundi, la RTS a appris que le théâtre-école avait choisi de mettre un terme à sa collaboration avec son directeur artistique. Une enquête de police étant actuellement en cours, la RTS n’a pas pu obtenir plus de détails sur les raisons de ce licenciement.

Une co-direction ad-interim

C’est le trio Christophe Burgess, Michel Toman et Delphine Ançay qui reprend ad interim la co-direction de cette institution à la programmation reconnue. Elle se chargera de la saison en cours, des cours pré-professionnels, ainsi que l’école de théâtre amateur.

Un nouveau coup dur pour le monde du théâtre romand. Pour rappel, le Théâtre du Jura vient de renoncer à son futur directeur, le metteur en scène Dorian Rossel, mis en cause pour harcèlement sexuel.

Thierry Sartoretti/aq