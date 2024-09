"Le lasagne della nonna", l'hommage du théâtre aux Italiennes qui ont fait la Suisse

A Vidy-Lausanne jusqu’au 29 septembre, puis au Reflet de Vevey le 9 octobre, le spectacle "Le lasagne della nonna" signé Claire de Ribaupierre et Massimo Furlan est un savoureux récit de l’immigration italienne et au-delà. On en redemande.

Un miracle à l’italienne. Un rêve qui n’aurait pas déplu à ce gourmand de Federico Fellini. L’apparition, sur la grande scène du Théâtre de Vidy, d’une lasagne géante. Une lasagne formidable, farcie de polpette, ces succulentes boulettes de viande hachée. Belle comme un vaisseau spatial, la voici qui s’envole doucement dans les airs avec sa décoration frémissante de feuilles de basilic. A bonne hauteur, second miracle, elle se transforme à nouveau, désormais plafonnier de discothèque.

Giuseppina, Rita, Lucia et Anna, belles comme des divas de San Remo, peuvent alors mener le bal. Elles ont beau avoir largement dépassé l’âge de la retraite, ces quatre nonne n’ont pas renoncé au plaisir d’une danse et d’un bon plat.

Comment décrire ces "Lasagne della nonna", co-signées Claire de Ribaupierre et Massimo Furlan? La recette comprendrait une généreuse louche d’empathie et d’écoute, une pointe de nostalgie relevée par un bel hommage. Mitonnez le tout en chansons, témoignages, danses et bien sûr cuisine et vous aurez une idée de la nature éminemment transalpine et jurassienne de ce spectacle.

Une histoire au féminin de l’immigration italienne

Jurassienne? C’est que les quatre nonne présentes sur le plateau ont toutes travaillé du côté de Porrentruy ou de Boncourt, qui dans l’horlogerie, qui dans le textile, qui dans le service ou dans les bureaux, venues quasi gamines rejoindre un mari parti en éclaireur de l’autre côté des Alpes. Si la Suisse de ces années-là a prospéré, c’est aussi grâce à ces bras, à ces bonnes volontés venues du Sud.

Les quatre nonne ne sont pas comédiennes. Elles se racontent avec simplicité. Le verbe est d’abord timide, savoureux mélange d’accents d’ici et d’ailleurs. Petit à petit s’esquisse une histoire au féminin de l’immigration italienne. C’est drôle, parfois grave, dur.

Pour apporter un contre-point, il y a aussi dans ces "Lasagne della nonna", le petit-fils de l'une des nonne: le comédien Davide Brancato, resté permis C et souffre-douleur dans son école. Il n’est pas facile d’être différent…

Et puis, parce que l’immigration en Suisse n’est pas qu’une histoire italienne, le spectacle invite aussi Ali, le dernier arrivé. Lui est venu de Casablanca étudier à Lausanne. Ali aime les danses des Cheikhates, ces malicieuses et canailles ambianceuses de mariage. Nous sommes en 2024 et la vie d’Ali croise les mêmes interrogations que Giuseppina, Rita, Lucia et Anna dans les années 1960. C’est où désormais chez moi? Suis-je bienvenu ici?

Théâtre documentaire, rêverie et réflexion anthropologique

Claire de Ribaupierre et Massimo Furlan n’ont pas leur pareil pour mélanger théâtre documentaire, rêverie, réflexion anthropologique et une forme d’émerveillement. Par le passé, leur création "Hospitalités" avait mis en scène la vie d’un village basque confronté à la migration.

Récemment, le spectacle "Les Italiens" racontait la vie de ces joueurs de scoppa que le public de Vidy peut croiser chaque jour ou presque dans le foyer du Théâtre de Vidy, infatigables retraités concentrés sur leurs parties de cartes et palabres. Il manquait un volet féminin à cette histoire transalpine. Le voici, servi avec chaleur et bonheur. Seul regret: ne pas pouvoir goûter ces lasagnes pour de vrai.

Thierry Sartoretti/olhor