Le festival Les Athénéennes programme une soirée ciné-concerts d'odes à la nature

A l'Alhambra de Genève le 1er juin, le festival Les Athénéennes propose une rencontre entre les arts lors d'une soirée ciné-concerts. Courts métrages et créations vidéo se mêleront aux musiques inédites jouées par des pianistes tels que Stephen Kovacevich, Jean-Baptiste Doulcet ou Léo Tardin.

Aux Athénéennes, samedi 1er juin, Léo Tardin rééditera son désormais fameux concert dessiné. Des motifs floraux, exotiques, ou inspirés de la région genevoise, dessinés par le pianiste, qui prennent vie, s'animent en stop-motion grâce à un astucieux système de pédales qu'il active pendant qu'il joue. Offrir ce spectacle dans le bel écrin qu'est la mythique salle de l'Alhambra et son très grand écran, jadis théâtre cinématographique, qualifié de "plus belle salle de l'image animée de Suisse", est une première pour l'artiste.

>> Lire aussi l'article de RTS Culture : "Le piano illustré", nouveau projet musical et visuel de Léo Tardin

Au cours de cette même soirée, la cinéaste Stéphanie Argerich, fille de la pianiste Martha Argerich, dévoilera une émouvante création tournée exclusivement au smartphone. Après un film sur sa mère ("Bloody Daughter" en 2012), c'est son papa, l'immense pianiste Stephen Kovacevich, que la réalisatrice genevoise met à l'honneur en lui proposant de l'accompagner au piano dans ce projet. "Le film est tout frais, c'est une première et c'est la première fois que je fais cela avec mon père. Donc je suis très curieuse de ce qui va se passer", indique la cinéaste dans l'émission Vertigo du 29 mai 2024.

>> L'interview de Stéphanie Argerich et Léo Tardin dans l'émission Vertigo : Xavier Ripolles Les invité.es Stéphanie Argerich, Léo Tardin piano "Ciné-concert" / Vertigo / 22 min. / mercredi à 17:06

Ode à la terre et à la nature

Pour cette création, Stéphanie Argerich a réalisé des courts métrages étonnants à l'atmosphère particulière et étrange, accompagnés d'une musique qui l'est tout autant: une musique de nuit, sombre. "Je me suis vraiment inspirée du thème du festival: la terre. J'en ai parlé à mon père qui m'a parlé de ce morceau de Bartók, 'Night Music', qu'il n'avait pas joué depuis trente-cinq ans", souligne la cinéaste. Avant d'ajouter: "Je trouve que dans cette musique, on sent vraiment quelqu'un qui explore, qui observe et qui s'étonne de choses qu'il découvre dans la nature. Dans le même état d'esprit, je me suis dit que j'allais explorer l'appartement de mon père, à Londres".

Aux côtés de Léo Tardin, de Stéphanie Argerich et son père Stephen Kovacevich se produiront aussi l'hypnotisant duo Aeroflot avec une création vidéo, ainsi que Jean-Baptiste Doulcet. Ce pianiste, improvisateur, cinéphile et critique pour Les cahiers du cinéma accompagnera en musique une série de films muets, ode à la nature.

Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert

Adaptation web: ld