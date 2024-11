Le canton de Neuchâtel accueille la 21ᵉ édition du festival international marionNEttes

La 21ᵉ édition du festival international de marionnettes se tient jusqu'au 10 novembre au sein de plusieurs théâtres et institutions culturelles de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle. La manifestation propose dix-sept spectacles, donnés par des compagnies de diverses nationalités.

Né en 1985, le marionNEttes – festival international est devenu un événement majeur de la région neuchâteloise et une manifestation de référence qui rayonne en Suisse et à l'étranger. Dès son origine, cet événement biennal s'est consacré à révéler l'art marionnettique dans ses formes contemporaines. Il est principalement destiné aux adultes sans pour autant oublier le jeune public.

Du 1er au 10 novembre, ce sont dix-sept spectacles qui sont proposés au public du festival dans différents théâtres du canton, notamment au Théâtre de la Poudrière, organisateur de l'événement, au Théâtre du Passage, à la Case à Chocs et au Pommier à Neuchâtel, mais aussi au centre culture ABC à La Chaux-de-Fonds, ou encore à la Grange Delux au Locle.

La collaboration entre ces divers lieux culturels est l'une des clés de la réussite du festival. "Dès le départ, on avait envie d'imaginer notre canton comme une ville. (...) Cette collaboration, qui dure depuis près de 40 ans, permet de proposer un large éventail de spectacles en fonction des possibilités techniques qu'offrent les différentes salles", souligne Corinne Grandjean, directrice du festival, dans le 12h30 du 29 octobre.

RTS L’invitée du 12h30 - Corinne Grandjean présente le Festival international de marionnettes / L'invité du 12h30 / 6 min. / mardi à 12:52

Des thématiques d'actualité

Le festival propose lors de cette édition dix premières suisses et deux créations. "Entre images projetées, objets, musiques, corps, images fabriquées, textes et marionnettes, les artistes invités interrogent notre monde et nous invitent à réfléchir aux profondes mutations sociétales et politiques que nous vivons", ont indiqué les organisateurs. Cette année, les thèmes abordés par la manifestation font donc écho à l'actualité. Des trappeurs dans le Grand Nord face à la fonte des glaces, l'héritage colonial et l'intelligence artificielle notamment sont au coeur de la programmation.

Parmi les dix-sept spectacles proposés, le public pourra découvrir "Le Songe d'une nuit d'été" d'après William Shakespeare, de la compagnie belge Point Zéro. Le grand écrivain britannique a été revisité en mode vaudeville féérique, avec une vingtaine de marionnettes dans une mise en scène où toutes les formes de sentiments amoureux sont représentées. On y assiste à un chassé-croisé qui mélange les genres – les fées sont des drag-queens et les lutins vêtus de short en cuir.

Le public pourra aussi découvrir "Racontars arctiques" de la compagnie canadienne La ruée vers l'or. Drôles et un brin loufoques, trois comédiens manipulateurs racontent avec verve la vie d'une communauté de trappeurs perdus dans le Grand Nord. Le spectacle est inspiré des écrits du Danois Jorn Riel qui affirmait qu' "un racontar, c'est une histoire vraie qui pourrait passer pour un mensonge, à moins que ça ne soit l'inverse."

Le spectacle "Fünf Exponate" de la compagnie allemande KMZ Kollektiv est aussi à l'affiche. Des pommes de terre et du plâtre pour déconstruire l'héritage colonial: ces deux ingrédients constituent la matière première de cinq pièces à conviction, un spectacle à la croisée du théâtre documentaire biographique et de la performance.

Propos recueillis par Manuela Salvi

Adaptation web: ld/ats