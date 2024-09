La Ribot revient sur la figure de Jeanne Iʳᵉ de Castille dans un spectacle musical

Dans le cadre du festival La Bâtie à Genève jusqu'au 8 septembre, La Ribot revient sur la figure de Jeanne Iʳᵉ de Castille. Trente ans après la création d'"El triste que nunca os vido", la chorégraphe revisite le destin tragique de la princesse espagnole dans "Juana ficción", un spectacle musical et déambulatoire.

Il y a des destins qui vous hantent. Celui de Jeanne Iʳᵉ de Castille a apparemment marqué La Ribot, puisque la chorégraphe espagnole lui a consacré deux spectacles-performances à trente ans d'intervalle.

En 1992, l'Espagne commémore le 500e anniversaire de Christophe Colomb et sa conquête du Nouveau Monde. Face à cette vision colonialiste et patriarcale, La Ribot imagine un spectacle autour de Jeanne Iʳᵉ de Castille (1479-1555). Déclarée folle après la mort de son mari, l'énigmatique reine de Castille sera emprisonnée pendant près de cinquante ans dans un couvent. "Cette femme, bannie politiquement, socialement et familialement est une véritable figure historique", déclare La Ribot dans le 12h45 du 5 septembre.

>> >> A voir, l'interview de la chorégraphe La Ribot : La chorégraphe madrilène Maria Ribot présente son spectacle « Juana ficción » au festival de La Bâtie, à Genève / 12h45 / 7 min. / hier à 12:45

Nouvelle version

Ce qui distingue "Juana ficción" du précédent opus, c'est sa dimension musicale. La danseuse et chorégraphe est entourée d'un choeur polyphonique et de sept solistes, dirigés par le chef d'orchestre espagnol Asier Puga. Quant à la musique jouée, difficile de faire plus symbolique puisque les chanteurs et musiciens jouent le recueil de chansons offert à Jeanne Iʳᵉ de Castille et Philippe de Habsbourg à l'occasion de leurs noces.

Pour ce nouveau spectacle, la chorégraphe a aussi effectué tout un travail sur la lumière, utilisant uniquement celle du jour, d'où une extrême précision quant au début et à la fin de sa performance. "Juana ficción" est aussi un spectacle déambulatoire: La Ribot et le public gravitent autour de l'orchestre, à leur tour encerclés par le choeur polyphonique.

Sujet TV: Julie Evard

Adaptation web: Sarah Clément