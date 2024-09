"La nuit n'en finira donc pas..?", formidable portrait théâtral des Valaisannes et Valaisans

Au Théâtre Le Spot à Sion, la comédienne suisse Noémie Schmidt et son complice français Joris Avodo livrent jusqu'au 28 septembre "La nuit n'en finira donc pas..?". Un spectacle XXL entre manifeste, comédie musicale, fête et théâtre documentaire. Un projet festif et militant allant au-delà du seul Valais.

"La nuit n'en finira donc pas..?" Drôle de titre avec cette interrogation négative. Il est inspiré d'une chanson insomniaque de Petula Clark, "La nuit ne finit plus", un bon tube yé-yé des années 1960. A ce stade, on ne sait encore pas s'il s'agit d'attendre le lever du jour avec impatience ou espérer une virée nocturne illimitée sous les étoiles.

Après avoir croisé le duo franco-valaisan Joris Avodo & Noémie Schmidt, enthousiastes maître et maîtresse de cérémonie de ce spectacle de théâtre XXL, visible au Spot de Sion, on peut tenter cette interprétation: vive la nuit car elle est propice à la fête! Et vivement que les femmes sortent enfin de la pénombre dans laquelle les a confinées notre chère société patriarcale.

Encore un spectacle féministe et woke, direz-vous? Si woke veut dire éveillé, alors oui, "La nuit n'en finira donc pas..?" est bel et bien une création éveillée, consciente, survoltée même, et elle fait drôlement du bien.

"La nuit n'en finira donc pas..?" de Noémie Schmidt et Joris Avodo. [Anaël Antille]

Quatre moments forts

Il y a quelques mois, Joris Avodo et Noémie Schmidt avaient lancé un appel aux Valaisannes et Valaisans. "Transmettez-nous vos souvenirs liés à quatre événements: la Fête Dieu, le carnaval, la gay pride et la grève des femmes". Leur point commun: entre tradition corsetée et lâcher-prise total, manifeste joyeux et rassemblement populaire, voici quatre moments forts qui auront marqué et marquent encore l'histoire du Valais.

Ils servent aussi de révélateur du statut des femmes et des minorités dans ce canton qui a vu naître Noémie Schmidt, passée par l'école de théâtre du Teatro Comico à Sion, avant de prendre son envol au cinéma et à la télévision du côté de Paris.

Un spectacle hors norme

Cette matière ethnographique, personnelle, souvent malicieuse, est devenue exposition, à visiter dans le foyer du Théâtre le Spot. Ces récits ont également nourri la création scénique. Une création entre la bombe surprise et le gâteau de mariage multi-étages.

Le duo avait annoncé un spectacle hors norme. Il a tenu sa promesse. "La nuit n'en finira donc pas..?" est à la fois une pièce de théâtre, un show de variété, un concert punk, un meeting, un documentaire, une soirée de stand-up, une comédie musicale, de la poésie, des débats et la fête d'anniversaire de votre meilleure copine un peu fofolle. Et comme on est en Valais, on ajoutera encore une soirée raclette, pas mal de confettis et un bar de nuit. Et tout ça en deux heures que l'on voit à peine passer.

"La nuit n'en finira donc pas..?" de Noémie Schmidt et Joris Avodo. [Pierre DAENDLIKER]

Un projet festif et militant

"La nuit n'en finira donc pas..?" ne se raconte pas. Cette création hors normes (on arrive à peine à compter le nombre généreux de protagonistes impliqués sur la scène) est à la fois un portrait des Valaisannes et Valaisans et le reflet du caractère très vif, volontiers rebelle et positif de Noémie Schmidt et de son complice. Si la pièce aborde des thèmes lourds - ainsi la pédophilie dans l'Eglise ou l'emprise au sein du couple -, elle nous fait aussi rire et surtout bouger avec en live sur le plateau l'excellent groupe des Radio Riots.

Au final, ce spectacle fait même du bien au théâtre, car il draine dans la vieille ville de Sion des publics très différents, des jeunes aux plus âgés. Et ça aussi, c'est tout à l'honneur de ce duo capable de fédérer les énergies sur un projet festif, militant, à la fois léger et roboratif dont le thème abordé va bien au-delà du seul Valais.

Thierry Sartoretti/ld