La comédienne Annie Mercier livre quelques conseils pour retenir un texte de théâtre

Se souvenir d'un texte, d'un geste ou d'un rythme n'est pas chose aisée. Comment font les artistes, les comédiennes et comédiens, pour se souvenir de ce qu'ils doivent dire ou faire sur une scène ou derrière une caméra? La comédienne Annie Mercier, véritable femme de texte, livre ses conseils.

La comédienne française Annie Mercier travaille actuellement sur un long monologue pour la pièce "Absalon, Absalon!" mise en scène par Séverine Chavrier, à voir à la Comédie de Genève du 17 au 25 janvier 2025. Elle a accepté de livrer dans l'émission Ramdam ses conseils pour travailler sa mémoire et retenir son texte.

1. Comprendre son texte

"Avant de déclamer mon texte, je le travaille par la pensée, pour que la pensée existe, parce qu'on n'est pas là pour réciter comme des perroquets (...). Une fois que je l'ai, j'essaie de me le dire dans n'importe quelle situation, en marchant dans la rue, quand il y a du bruit ou des choses qui pourraient me distraire".

2. Revoir son texte tous les jours

"Je revois mon texte tous les jours. Et même quand il y a des moments où je ne suis pas sur le plateau, entre deux scènes, je regarde la scène suivante. Je lis mon texte chez moi et j'essaie de me le redire quand je fais la cuisine ou d'autres choses jusqu'à ce que cela devienne un automatisme".

3. Bouger son corps

"La meilleure façon de mémoriser est quand même le corps. Le corps a une mémoire très forte et donc il se situe dans l'espace. On peut associer une parole à un geste. Le corps nous donne une énergie qui se transmet à la parole et c'est ensuite associé de manière définitive".

4. Gérer son stress

"On n'est pas à l'abri du trou de mémoire, ce qui fait qu'on a le trac. Et le trac, c'est quand même la peur de se vautrer, d'être jugé, d'être ridicule. (...) Vous pouvez gérer votre mémoire, mais si vous avez le stress et le trac, ça vous met par terre et la mémoire s'en va".

Propos recueillis par Joëlle Rebetez

Adaptation web: ld