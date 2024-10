La comédie musicale "Les misérables" fait escale à Genève pour la première fois

La première des "Misérables" s'est déroulée à Londres il y a bientôt quarante ans. Cette comédie musicale à succès, véritable phénomène culturel, débarque pour la première fois à Genève, avec une version concert à découvrir du 30 octobre au 3 novembre.

A Londres, quartier de West End, là où sont regroupés la plupart des théâtres londoniens, on vient de loin pour voir ou revoir la plus ancienne comédie musicale so british au nom plutôt frenchy: "Les misérables". Bientôt quarante ans à l'affiche pour ce monument culturel qui s'est exporté dans quarante-six pays et qui fait escale pour la première fois à Genève à la fin du mois d'octobre dans le cadre d'une tournée européenne dans un format inédit.

Production musicale extraordinaire et intemporelle, "Les misérables" porte sur scène la célèbre œuvre de Victor Hugo, un récit captivant de rêves brisés, d'amour non réciproque, de passion, de sacrifice et de rédemption.

Rythmée par les chansons emblématiques telles que "I Dreamed a Dream, On My Own", "Bring Him Home", "One Day More" et bien d'autres encore, cette comédie musicale épique est incontestablement l'une des plus appréciées au monde.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un phénomène de pop culture

"Les misérables", ce sont quarante comédiens et comédiennes, un récit poignant et des mélodies frissonnantes, la recette d'une success-story qui avait pourtant mal démarré. "Elle a vu le jour à Paris, et ça a été un des plus grands flops à l'époque. Elle a été repérée par un producteur anglais, Cameron MacIntosh, et c'est devenu le succès qu'on connaît aujourd'hui", raconte le metteur en scène genevois Ylan Assefy-Waterdrinker dans le 19h30 du 8 octobre.

Pour ce spécialiste des comédies musicales, "Les misérables", c'est plus qu'un show, c'est un phénomène de la pop culture: "C'est quelque chose qu'on connait tous, que ça soit grâce à l'émission 'L'Angleterre a un incroyable talent' lorsque Susan Boyle a été révélée en faisant cette chanson ou que ce soit en ayant vu le film de 2012".

"Les misérables" est un triomphe intemporel sur les écrans comme sur scène avec 130 millions de spectateurs. Et ce n'est peut-être qu'un début pour l'oeuvre de 1862 signée Victor Hugo. A Genève, c'est une version du spectacle repensée pour être jouée dans des théâtres de très grande capacité qui est présentée, avec des musiciens jouant en live.

Sujet TV: Thibaut Clémence

Adaptation web: ld