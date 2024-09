"L'interview 2", un spectacle écrit et pensé pour la comédienne Yvette Théraulaz

Au Théâtre Vidy-Lausanne jusqu'au 10 octobre se joue un "L'interview 2", un spectacle écrit pour et avec Yvette Théraulaz par le metteur en scène et auteur Pascal Rambert. La comédienne romande y incarne une ex-danseuse qui se fait interroger par sa petite-fille.

Pascal Rambert est un auteur majeur de la scène française. Il ne raconte pas des histoires, mais écrit pour le corps des comédiens et des comédiennes qu'il choisit avec soin. Il a écrit entre autres pour Isabelle Huppert, Jacques Weber, Emanuelle Béart, Denis Podalydès, et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est pour Yvette Théraulaz qu'il a décidé de prendre la plume pour composer sur mesure "L'interview 2".

"J'étais touchée qu'il m'écrive un texte. Je fais un travail depuis toujours sur le jeu, sur la présence, et ce texte-là, magnifiquement écrit, parle beaucoup de la vulnérabilité, de la perte. Du moment où la vie bascule, où l'on perd pied. Et cela a résonné en moi", explique la comédienne romande dans le 12h45 du 17 septembre.

Raconter la fragilité

Grande figure culturelle de Suisse romande depuis cinq décennies et féministe engagée, Yvette Théraulaz a été récompensée de nombreux prix dont l'Anneau Hans Reinhart en 2013, plus haute distinction théâtrale nationale attribuée à un artiste suisse, le prix Leenaards en 2018 ou plus récemment, le Prix Jacques Douai 2024.

Dans ce spectacle, l'artiste lausannoise joue une ancienne danseuse qui se fait interviewer par sa petite-fille, interprétée par Clémentine Le Bas, pour une série de portraits de personnes autour d'événements marquants de leur vie. Une interview prétexte et une rencontre qui devient un échange où se mêlent transmission, héritage, vie de mère, de femme, de fille. Un dialogue qui révèle blessures et secrets.

"On raconte la fragilité, on raconte la vulnérabilité, la perte. (...) Cela nous est tous arrivé dans la vie, des moments de grande fragilité. Que fait-on avec cela? Sur scène on peut le transformer en joie, en lumière, en humanité. C'est cela que je recherche sur une scène", explique la comédienne.

Propos recueillis par Julie Evard

Adaptation web: ld