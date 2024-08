L'écrivain et scénariste vaudois Antoine Jaccoud à l'honneur au Théâtre du Jorat

Le Théâtre du Jorat à Mézières (VD) met à l'honneur le dramaturge vaudois Antoine Jaccoud jusqu'au 7 septembre avec le spectacle musical "Désalpe", la lecture des textes "(Juste) avant" et "Aurevoir", mais aussi un atelier d'écriture et un film documentaire. Une reconnaissance que l'auteur accueille avec humilité.

Cette saison et pour la deuxième année consécutive, le Théâtre du Jorat à Mézières (VD) consacre un programme Focus à un ou une artiste. Cette fois, ce sont plusieurs oeuvres du dramaturge vaudois Antoine Jaccoud qui sont mises en lumière par le biais de deux lectures, un spectacle, un film documentaire et même un atelier d'écriture.

Antoine Jaccoud écrit pour le cinéma (notamment pour la réalisatrice Ursula Meier) et le théâtre. Ses textes font état des grands maux de notre monde, témoignent de sa sensibilité au vivant et restent cruellement d'actualité. C'est pour la pertinence toujours intacte de ses écrits que le Théâtre du Jorat à Mézières a choisi de consacrer un focus autour de trois textes sélectionnés par l'auteur lui-même et Ariane Moret, directrice du théâtre. "C'est un grand théâtre, alors il fallait des choses avec un potentiel expressif et musical, voire même lyrique, mais aussi fédérateur", souligne Antoine Jaccoud dans le 12h30 du 26 août.

Des textes d'une grande pertinence

A l'heure où le Théâtre de Mézières subit de gros travaux de rénovation, mettre à l'honneur les textes d'Antoine Jaccoud était pour Ariane Moret parfaitement logique: "L'écriture est à l'origine de tout acte théâtral. Et finalement, comme cette saison a commencé en même temps que le chantier de restauration du théâtre, je me suis dit qu'il était intéressant de revenir aux fondements de ce qui fait le théâtre", souligne la directrice dans l'émission Vertigo du 29 août.

Le spectacle musical "Désalpe" écrit par Antoine Jaccoud en 2011 fait ainsi son retour dans l'impressionnant Théâtre du Jorat. Baigné de chant, de yodel et de cor des alpes, "Désalpe" évoque les conséquences de la disparition progressive de la neige dans les Alpes sur les vies de celles et ceux qui y travaillent.

>> Ecouter le sujet consacré à "Désalpe" dans l'émission Musique matin du 29 août : Keystone - Jean-Christophe Bott Désalpe sur le plateau du Jorat / L'Actu Musique / 9 min. / hier à 08:45

Après "Désalpe", le Théâtre du Jorat propose deux autres textes du Vaudois lors d'une soirée avec la violoncelliste Sara Oswald en invitée: "(Juste) avant" - véritable coup de coeur de la directrice du théâtre Ariane Moret - et "Aurevoir", pour lesquels Marthe Keller et Mathieu Amalric prêtent leur voix à l'écriture du dramaturge pour interroger avec humour et poésie le lien ambigu que nous entretenons avec les bêtes et la planète.

A l'hommage, Antoine Jaccoud préfère le focus

Ce focus sur son travail qui est presque un hommage, Antoine Jaccoud l'accueille avec beaucoup d'humilité. "Cela met en joie parce que c'est beaucoup de reconnaissance concentrée dans un grand et magnifique théâtre. Et en même temps, cela fait tout à coup un peu trop d'honneur et de lumière d'un seul coup. Il faut essayer de traverser cela calmement et d'en prendre le meilleur", dit-il en souriant.

Avec son théâtre, ce qui intéresse Antoine Jaccoud, c'est de partager les soucis et les chagrins qui traversent notre monde, tout en imaginant l'avenir et tous ses possibles. "On peut ne pas être seulement dans l'anxiété et le chagrin par rapport à ces questions-là. Je trouve que le théâtre est un excellent lieu pour partager et rire ensemble de cela", précise le dramaturge.

A ce focus s'ajoute un atelier d'écriture donné par l'auteur, le 31 août au zoo de Servion, un lieu qui résonne avec les préoccupations d'Antoine Jaccoud. "Aujourd'hui, les zoos ont des problèmes de légitimité. Sont-ce des prisons? Des lieux de préservation des espèces? Je me suis dit: 'si je dois faire un atelier d'écriture, le faire dans un jardin zoologique est un lieu formidablement inspirant'".

Propos recueillis par Guillaume Rey et Layla Shlonsky

Adaptation web: Lara Donnet