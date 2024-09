L'actrice et metteuse en scène argovienne Lilo Baur reçoit l'Anneau Hans Reinhart 

Le Grand Prix suisse des arts de la scène/Anneau Hans Reinhart 2024, doté de 100'000 francs, est décerné à l'actrice et metteuse en scène argovienne Lilo Baur. Neuf autres prix récompensent des artistes, dont la moitié de Romands.

Lilo Baur, 66 ans, travaille comme metteuse en scène de théâtre et d'opéra en Suisse comme à l'étranger, indique l'Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué jeudi. En 2020, elle a reçu le Molière de la mise en scène pour "La puce à l'oreille" de Feydeau, à la Comédie-Française.

"Lilo Baur est une voyageuse au long cours, dit d'elle un membre du jury, Georges Grbic, directeur du théâtre Benno Besson à Yverdon. Partie d'Argovie pour se former à Paris, ce sera par la suite en Angleterre qu'elle sera couronnée d'un prix d'interprétation".

En Suisse, elle a présenté l'an dernier "Une journée particulière", une adaptation du film d'Ettore Scola, au Théâtre de Carouge. À l'Opéra de Lausanne, elle a réalisé "Lakmé" de Léo Delibes en 2013 et l'opéra "Le Petit Prince" de Michaël Levinas en 2014. Elle est également professeure invitée de la Manufacture à Lausanne.

Les autres Prix suisses des arts de la scène 2024

Neuf autres artistes sont récompensés, par des Prix suisses des arts de la scène, dotés de 40'000 francs chacun, dont plusieurs romands. Anne Delahaye (GE), s'est fait remarquer dans de nombreuses productions romandes pour ses talents d'interprète. Elle a par exemple travaillé avec Massimo Furlan, Claire de Ribaupierre, la Cie Philippe Saire, Ruth Childs et Nicole Seiler.

Corinne Rochet et Nicholas Pettitla, qui œuvrent en faveur de la relève dans la danse contemporaine depuis presque un quart de siècle, ont formé la Marchepied Cie (VD). Celle-ci offre aux futurs professionnels de la danse un tremplin important en leur proposant un engagement d’une durée de six mois, complétant l’offre des institutions de formation classiques.

En 2014, le comédien et dramaturge Marius Schaffter, le scénographe et artiste visuel Jérôme Stünzi et l'autrice, artiste visuelle et scénographe Sarah André, alias André André, créent le collectif théâtral genevois Old Masters. Concevant la représentation théâtrale comme une œuvre plastique totale, ils créent des univers à l'esthétique insolite et radicale.

Philippe Olza (NE/BS), expert en réseaux, a été actif depuis 1979, principalement dans le domaine de la danse, d'abord en se produisant lui-même sur scène, puis en tant que producteur et organisateur d'évènements. En 2016, il s'est engagé dans une restructuration efficace de l'Association Danse Neuchâtel (ADN) avec Nicole Seiler et programme depuis lors toute une variété d’évènements mettant la danse à l'honneur dans tout le canton.

Adina Secretan (VD), dramaturge, chorégraphe, metteuse en scène et médiatrice culturelle a participé à plusieurs expériences collectives, qu’elle a parfois contribué à lancer. Elle s'engage en outre en faveur de conditions de production équitables et d’une rémunération adéquate des acteurs culturels.

Quatre Alémaniques primés, dont l'artiste queer Ivy Monteiro

Les autres artistes suisses récompensés sont Petra Fischer (théâtre, ZH/GR), Ursina Greuel (théâtre, BS/ZH), Ueli Hirzel (cirque, ZH) ainsi que l'artiste queer afro-brésilienne, basée à Zurich, Ivy Monteiro, considérée comme la cofondatrice des scènes "ballroom" et "voguing" en Suisse.

Le Grand Prix suisse des arts de la scène/Anneau Hans Reinhart est la plus importante distinction dans les arts du spectacle en Suisse. Décerné par l'OFC en coopération avec la Société suisse du théâtre, il récompense une personnalité ou une institution active dans la création scénique en Suisse.

Les prix seront remis le 31 octobre 2024 au Théatre Casino de Zoug en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis.

ats/olhor