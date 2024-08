Judith Madeline Walter nommée directrice artistique du théâtre Nebia de Bienne

Le théâtre Nebia de Bienne (BE) tient sa nouvelle directrice artistique. Le conseil de fondation a opté pour une candidature interne et nommé Judith Madeline Walter, actuelle directrice adjointe, pour une entrée en fonction le 1er janvier 2025, annonce-t-il mercredi.

L'actuelle directrice générale et artistique de l'institution biennoise, Marynelle Debétaz, avait annoncé en mai quitter ses fonctions à la fin de l'année pour relever de nouveaux défis. Elle sera remplacée dès le 1er janvier 2025 par Judith Madeline Walter, active au théâtre Nebia depuis le printemps 2023 en tant que directrice adjointe.

Francophone et francophile

Dans son communiqué, le conseil de fondation souligne la proximité avec le français de cette Allemande "francophone" et "francophile" de 34 ans, née à Berlin et vivant actuellement à Zurich. "Notre nouvelle directrice artistique fera le pont entre les langues et les cultures, comme le fait Nebia dans la région biennoise et dans le canton de Berne", indique le conseil dans le communiqué.

Avant de rejoindre Nebia, Judith Madeline Walter a travaillé en tant qu’agente littéraire auprès de l'éditeur et agence théâtrale parisienne de L’Arche. Cette expérience "lui a permis d'être au plus près de la production et de la programmation théâtrales", poursuit le conseil de fondation qui estime avoir sélectionné la meilleure candidature parmi plus d'une vingtaine de dossiers.

Mise en place d'une co-direction

Le projet de Judith Madeline Walter, qui entend "autant accompagner et mettre en valeur les artistes de la région qu’amener à Bienne des spectacles de renommée nationale et internationale", a convaincu le conseil de fondation. "Je veux amener à Nebia les spectacles qu’on allait auparavant voir ailleurs" et "je vais aussi ouvrir mon réseau et le mettre pleinement au service des artistes biennois", promet la nouvelle directrice artistique, citée dans le communiqué.

Avec le départ de sa directrice générale et artistique, le théâtre biennois a décidé de revoir l'organisation de l'équipe. Au lieu d'une direction unique, le conseil de fondation a mis en place une co-direction. Mme Walter dirigera l'institution en duo avec une personne chargée de la direction administrative, qui n'a pas encore été nommée.

ats/aq