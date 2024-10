Jean Liermier va quitter la direction du Théâtre de Carouge en juin 2026

Directeur du Théâtre de Carouge (GE) depuis dix-huit ans, Jean Liermier ne souhaite pas renouveler son mandat qui arrive à échéance le 30 juin 2026, indique l'institution mardi dans un communiqué.

"Avec regret", le Conseil de fondation du Théâtre de Carouge a pris acte de la décision de Jean Liermier de démissionner de son poste de directeur après dix-huit années passées à ce poste, "mais en comprend parfaitement les raisons", écrit-il mardi dans un communiqué.

"Le Conseil de fondation reconnaît l’immense travail accompli par Jean Liermier depuis 2008 et l’en remercie chaleureusement. Celui-ci a su aligner des saisons à la programmation aussi passionnante que diversifiée, participant ainsi pleinement à la diffusion de spectacles exigeants et d’une qualité reconnue dans toute la Suisse et bien au-delà", complète-t-il.

Des qualités humaines saluées

Dans son communiqué, le Conseil de fondation salue encore l'enthousiasme, les qualités humaines, les compétences artistiques et de gestionnaire de Jean Liermier qui lui ont permis de souder autour de lui des équipes artistiques, administratives et techniques "d'un professionnalisme exemplaire". Toutes ces qualités ont permis au Théâtre de Carouge de développer son statut d'institution phare.

"Engouement du public, finances saines, équipe magnifique, super projet artistique: c'est le bon moment de passer le relais à quelqu'un qui pourra s'engager pour les dix prochaines années", a déclaré Jean Liermier à Keystone-ATS. Et de préciser qu'il ne part pas ailleurs, mais qu'il s'agit d'une "décision intime, au service de l'institution".

Acteur "essentiel" du nouveau théâtre

Le directeur a relevé que le Théâtre de Carouge était "à un carrefour" quand il est arrivé et qu'il a incarné le projet de nouveau théâtre, inauguré en 2021. Ce qui explique la durée particulièrement longue de sa direction. Pour le Conseil de fondation, son implication dans la réalisation du nouveau bâtiment a été "essentielle".



Jean Liermier, qui dit avoir a encore beaucoup de projets, se réjouit des deux prochaines années. Il devra encore préparer deux saisons. Le processus de recrutement de son successeur est d'ores et déjà lancé.

mh avec ats