Jean Liermier signe la première mise en scène au théâtre de "La crise" de Coline Serreau

Film culte des années 1990, "La crise" de Coline Serreau renaît au Théâtre de Carouge dans une mise en scène signée Jean Liermier. Huit comédiens dont Brigitte Rosset et Simon Romang incarnent les trente personnages de cette histoire à découvrir jusqu'au 22 décembre, puis en tournée romande.

C'est l'histoire de Victor, un conseiller juridique qui se réveille un matin et découvre que sa femme, Marie, l'a quitté. L'homme se rend alors à son travail où sa secrétaire lui annonce qu'il est licencié. Victor tente de trouver des appuis auprès de ses amis et de sa famille, mais il se retrouve à chaque fois face à des personnes qui ont leurs propres problèmes et lui disent de se débrouiller seul. Dès lors, Victor va apprendre à s'abandonner, à s'ouvrir aux autres, à se frotter à l'altérité malgré le tragique de la situation initiale.

Telle est l'histoire racontée dans "La crise", fameux film de Coline Serreau sorti en 1992. Immense succès du cinéma, notamment grâce à ses monologues devenus cultes, le long-métrage a été adapté pour le théâtre par Coline Serreau et son fils Samuel Tasinaje. Actuel directeur du Théâtre de Carouge et metteur en scène, Jean Liermier s'est emparé de cette adaptation pour la créer dans son fief avant d'initier une tournée romande.

Un texte qui reste d'actualité

"J'avais monté pas mal de classiques ces dernières années et j'avais envie de choisir une pièce qui regardait notre monde les yeux dans les yeux. Le côté brûlot [de "La crise"] a perduré et il est intéressant de voir que les films de Coline Serreau s'inscrivent dans la durée. Dans ses oeuvres, il y a quelque chose [...] d'universel", indique Jean Liermier dans Vertigo du 25 novembre.

"La crise" aborde avant toute chose l'égocentrisme et le souci de soi, mais aussi des sujets de société comme les inégalités et le racisme. "La force de Coline Serreau, c'est justement de ne pas donner de leçons, mais de montrer les êtres humains dans leurs contradictions. Et finalement être quand même porteur de perspectives et d'espoir. Elle décrit un monde en pleine implosion, voire explosion, mais il y a quand même des valeurs humaines d'attachement à travers certains personnages comme Victor, qui nous laissent espérer et croire en l'être humain", relève Jean Liermier.

Nombreux décors et costumes

Adapter un tel succès au théâtre implique un travail de distanciation en regard des acteurs emblématiques du film. "La crise" à la sauce Jean Liermier, ce sont huit comédiens et comédiennes (Romain Daroles, Camille Figuereo, Charlotte Filou, Baptiste Gilliéron, Dominique Gubser, François Nadin, Simon Romang et Brigitte Rosset) qui jouent les trente personnages du film en se travestissant et en passant d'un rôle à un autre.

"Il faut changer trente-six fois de décor. Donc, si on ne veut pas que la représentation dure 7h, il faut être astucieux, poursuit Jean Liermier. C'est vertigineux de voir comment [les comédiens et comédiennes] passent d'un univers à l'autre, parfois en quelques secondes. [...] Cela donne à la représentation un cachet de bonbons acidulés qui participe au plaisir du spectacle".

