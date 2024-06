Huit spectacles romands et quatre incontournables pour la rentrée des arts de la scène

Une création pour célébrer l'un des Fribourgeois les plus mythiques avec Joseph Siffert. Pour rendre hommage à Tinguely, pas question d'inventer une pièce classique. Julien Schmutz et sa troupe du Magnifique Théâtre concoctent un spectacle mêlant théâtre, robotique, cinétique et performance.

Visuel du spectacle "Jean T. et la bande" de Julien Schmutz. [Fred Guillaume]

Jean Tinguely avait de l'humour, de l'humeur et il savait s'adresser au plus grand nombre tout en restant unique. Gageons que ces qualités se retrouveront dans "Jean T et sa bande".