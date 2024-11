"Hécube pas Hécube", double tragédie d'une comédienne et mère d'un fils autiste

En croisant la tragédie grecque d'Euripide avec le scandale de maltraitance du foyer genevois pour enfants autistes de Mancy, le metteur en scène Tiago Rodrigues présente à Genève du 28 novembre au 1er décembre "Hécube pas Hécube", œuvre au souffle magistral portée par la distribution de la Comédie-Française.

Quelques tables et sept chaises, costumes sobres et sombres. Une pièce de théâtre se répète feuillets en main avec ses interprètes. Les tirades d'Euripide se mélangent avec les apartés du groupe. Il y a ce métro qu'il ne faut surtout pas rater, ce temps qui file trop vite, ce ton trop vif ou pas assez, cette entrée en scène encore floue: à cour ou à jardin?

Il s'agit de travailler "Hécube", tragédie inscrite au lendemain de la Guerre de Troie. Reine de la ville vaincue par les Grecs, Hécube est désormais l'esclave d'Ulysse lorsqu'elle découvre un énième cadavre trop familier rejeté démembré sur le rivage.

Antiquité et présent s'entremêlent

De l'Antiquité, on bascule subitement dans le présent. Il suffit d'un flash de lumière et d'une énergie tout autre au sein de la troupe. Les costumes restent identiques, les tables sont toujours de bois, mais les interprètes ont changé de rôle. On attrape alors au vol cet échange entre Nadia et son avocate.

Nadia n'est plus la comédienne en quête de son personnage d'Hécube, la voici maman, jetée dans un autre drame: "Voilà, c'est ce que tu vas dire, Nadia: la vérité. (…) Tu vas te lasser de raconter encore et encore les mêmes histoires", dit l'avocate. Réponse de Nadia: "J'ai l'habitude de répéter des centaines de fois la même histoire! – Oui, au théâtre… pour faire semblant. – Au théâtre, oui, mais pas pour faire semblant!"

Jeux de miroirs pour spectacle double

"Hécube pas Hécube", dernière création du metteur en scène portugais et directeur du Festival d'Avignon Tiago Rodrigues, est un spectacle double, un jeu de miroirs où s'entremêlent deux histoires cousines à des siècles de distance. Elles se répondent, se nourrissent mutuellement, offrant dans la colère d'un combat parallèle catharsis et résilience. Il y a des larmes et de la colère dans "Hécube pas Hécube". Peu importe le personnage, elles portent toutes la sincérité de l'émotion.

Sous le stylet d'Euripide, Hécube exige justice auprès du Grec Agamemnon, érigé en juge de crimes de guerre: elle avait confié son fils à Polymnestor pour le protéger du chaos de la bataille. Or le jeune Polydore a été assassiné par celui-là même qui était censé le sauver.

Sous la plume de Tiago Rodrigues, la comédienne Nadia exige justice auprès du juge d'instruction: elle avait confié son fils autiste à un foyer spécialisé. Or le jeune Otis (un hommage au chanteur soul Otis Redding cher au metteur en scène, dont la musique sert de chœur au spectacle) a été maltraité par le personnel chargé de prendre soin de lui. Sur le plateau d’"Hécube pas Hécube", les deux histoires finissent ainsi par se souder pour en raconter une troisième: celle du théâtre comme lieu de la vérité intime et acte politique à travers la fiction et l’immédiateté du présent joué par des interprètes face à un public.

Une histoire de combats

Une impressionnante statue antique trône sur le plateau. C'est une chienne. On pourrait songer à la louve sauvant Romulus et Rémus. Elle symbolise le combat de Nadia, prête à "aboyer encore et encore" pour alerter les autorités et obtenir justice pour son enfant. C'est une gardienne implacable dans sa détermination et son amour maternel. C'est aussi le personnage de ce dessin animé que ne cesse de regarder encore et encore le jeune Otis.

Autour d’Elsa Lepoivre, incandescente Nadia/Hécube, les pensionnaires et sociétaires de la Comédie-Française jouent avec une extraordinaire maîtrise et sensibilité des triples rôles. On les cite: Elissa Alloula, Loïc Corbéry (le méchant c'est lui, Polymnestor et le veule secrétaire d'Etat minimisant sa responsabilité), Gaël Kamilindi, Eric Génovèse, Denis Podalydès et Séphora Pondi (comédienne, avocate de Nadia et soignante maltraitante).

Et si cette tragédie revisitée d'Hécube d'une saisissante limpidité s'appelle "Hécube pas Hécube", c'est qu'au-delà de l'ajout de ce cas contemporain de maltraitance d’enfant, elle rend hommage au langage d'Otis, lequel comprend une cinquantaine de mots qui se nuancent par la négation: Otis pas Otis, Fruit pas fruit, etc. On rajoutera chef-d'œuvre ou pas chef-d'œuvre? Chef-d'œuvre!

Thierry Sartoretti/olhor