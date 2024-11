Fred Mudry retrouve son âme d'enfant dans son spectacle "Cent titre(s)"

Fred Mudry interprète pléthore de rôles et situations dans "Cent titre(s)", son premier seul en scène présenté à Yverdon le 8 novembre puis en tournée. Habitué à jouer un rôle, le comédien et metteur en scène valaisan s'interroge avec humour sur ce qui nous définit et pourquoi nous rêvons d'être autre.

Fred Mudry a joué toute sa vie. Au départ, c'était aux indiens et aux cowboys, puis au Monopoly, à Tetris. Viendra ensuide le malade imaginaire pour éviter l'école, jouer des muscles pour impressionner les filles. Par la suite, le théâtre lui permettra de revêtir costumes, prothèses, lunettes pour incarner toutes sortes de caractères.

Dans "Cent titre(s)", Fred Mudry incarne dix-sept personnages, des animaux, des situations rocambolesques allant de la conquête de l'Amérique à la création d'une comédie musicale, en passant par des dinosaures.

Premier spectacle en solo

Il a fallu des décennies pour que Fred Mudry se lance dans un seul en scène. A l'aube de ses cinquante ans, le comédien se rappelle ses années au Conservatoire: "A l'époque, j'ai vu 'Presque Hamlet' avec Gilles Privat. C'était la quintessence de la réussite, confie-t-il dans l'émission Vertigo du 5 novembre. C'était quelque chose que j'admirais tellement que je ne me sentais absolument pas capable de faire ça."



Des années plus tard, il rencontre et forme le duo comique Los Dos avec un autre comédien valaisan: Frédéric Recrosio. "Quand on s'est rencontré avec Fred, il m'a dit 'si un jour tu fais quelque chose, tu fais un solo, et je serai derrière'". Une vingtaine d'années plus tard, c'est désormais chose faite.

L'invité: Fred Mudry, "Cent titre(s)" / Vertigo

L'eau et la musique pour travailler

Si Fred Mudry nage pour se remuscler, l'eau a également d'autres vertus sur lui. Le comédien avoue qu'une grande partie de son travail s'effectue dans le bain: "dans l'eau, tout me vient. C'est comme une sorte de matrice, je pense. Les personnages apparaissent parce que je peux disparaître dans l'eau, je peux parler sous l'eau, ça change la voix".

La musique est aussi source d'inspiration pour le comédien valaisan. Une habitude qui lui vient de sa tendre enfance. "Le matin, mon père nous mettait un disque pour nous réveiller. Il adorait le jazz, la chanson française, la musique classique et donc j'avais le droit à une chanson et un jus d'orange pressé, frais. C'était quelque chose de magique pour moi", déclare Fred Mudry avec tendresse.

Retour aux sources

En réalisant "Cent titre(s)", Fred Mudry retourne sur les traces de son enfance. Cette période où l'on s'invente des histoires de bric et de broc, où le fil est parfois un peu décousu, où seul compte le plaisir du jeu. "Comme je suis assez grand et costaud, on me met souvent dans des cases, or moi je voulais absolument pouvoir aller dans des choses diamétralement opposées, pouvoir voler, pouvoir être léger."



"A l'enfant que j'ai été, je lui dirais: 'voilà, je suis avec toi, je suis la même chose, je suis juste plus vieux maintenant, ça se voit, c'est clair'. Et puis je lui dirais: 'tu vois, j'ai réussi à redevenir ce que j'étais'", conclut Fred Mudry avec émotion.



Propos recueillis par Anne Laure Gannac

Adaptation web: Sarah Clément