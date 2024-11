Extraordinaire "Strano", dernier bijou du Cirque Trottola installé à Vidy-Lausanne

Le duo Titoune-Bonaventure et son équipe ont installé leur nouveau chapiteau sur le pré du Théâtre Vidy-Lausanne jusqu'au 10 novembre. Pour ce "Strano", entre clown, acrobaties et théâtre, la foule se presse et s'y fait du bien. C'est du cirque, oui. Comme on en voit que trop rarement.

On entend d'abord une rumeur. Une fanfare militaire approche au pas de marche. Le public occupe déjà les gradins et cette musique rôde à l'extérieur tout autour du chapiteau. Et voici qu'apparaît un quidam complètement hagard. Il a l'air épuisé, s'effondre illico, son cul crevant la peau d'une grosse caisse. Il crie le bougre, vocifère, parle d'une longue marche, de froids et de ruines.

Le bonhomme a des airs de personnages jaillis d'un roman de Victor Hugo. Cet homme ne rit plus. Son verbe est fort, l'humanité lui sort des poumons. On sent que dehors, il ne fait pas bon vivre. Par chance, nous voici toutes et tous dans le cocon du chapiteau du cirque Trottola. Un havre de paix. Le spectacle "Strano" peut commencer. Et notre homme se ressaisir.

Un duo légendaire

Trottola, ce sont des êtres de chair et d'os, des circassiens avec de la bouteille, de la route et de la hauteur. Dans le milieu de la piste, le duo est légendaire. Leur réputation se mesure à la longue file qui serpente chaque soir sur le pré de Vidy, juste à côté du théâtre, devant la bâche avant son ouverture. Leurs noms: Titoune et Bonaventure. Titoune Krall, un moineau dans un corps de trapéziste. Bonaventure Gacon, un colosse à barbe avec la tendresse anarchiste d'un Auguste. Sur le rond, indispensable compagnon de "Strano", il y a aussi Pierre Le Gouallec, parfois remplacé par Sébastien Brun.

Le spectacle peut commencer, donc. Et la musique change aussitôt. Adieu les pioupious et leurs clairons. Une estrade se déploie. Dessus, voici l'orgue fantastique de Samuel Legal. Un acrobate des claviers, celui-ci. Il fera jaillir de son instrument du Bach comme du Kagel, du baroque autant que du contemporain, des sons qui vous dressent les poils tellement ça prend, tellement ça ventile avec ampleur dans ce chapiteau aux airs de cabaret d'avant-guerre.

Le duo Titoune-Bonaventure dans son spectacle "Strano". [Théâtre de Vidy - Fanchon Bilbille]

Rires et frissons

"Strano" se vit et se découvre au fur et à mesure sur place. Il provoque les rires, pas mal de frissons, mais l'essentiel est ailleurs. Dans cette infinie légèreté, dans ce décalé merveilleux, de ces personnages mi-Pierrot mi-Gargantua qui dialoguent devant nous. Titoune semble avoir parfois le poids d'un simple bouchon de liège alors que Bonaventure peut s'écraser les doigts, soulever un piano à queue ou revenir d'une terrible bataille, le voici qui rugit encore, indomptable, prêt à monter encore et encore aux barricades. Toujours cette tronche hugolienne.

Il y a des fils et des trapèzes dans ce spectacle qui nous pose même un lapin, là tout au milieu de la piste. Il y règne aussi un esprit que l'on ne trouve qu'ici et déjà, nous croisons les doigts pour que ce fabuleux "Strano" nous revienne vite. Les tournées de Trottola durent en général quatre ans. De quoi faire des plans sur la comète pour un futur passage en Suisse romande.

Thierry Sartoretti/mh