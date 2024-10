"Dans ton intérieur", le voyage spirite d’une comédienne en quête de ses origines

Au Temple allemand de La Chaux-de-Fonds ces 25 et 26 octobre, puis au Théâtre Saint-Gervais à Genève en janvier 2025, la comédienne Julia Perazzini mêle théâtre et enquête, hypnose et spiritisme. "Dans ton intérieur" la voit partir à la recherche de son grand-père inconnu. Une expérience troublante et fascinante.

"Tout a commencé avec mon nom. Un jour d’automne 2017, après la représentation d’une pièce que je jouais à Paris, une femme, Estelle, est venue me parler en me disant qu’elle avait beaucoup aimé la pièce, mais qu’elle n’était pas venue là pour ça".

La raison de sa venue s’appelle Perazzini. Un nom italien que portent Julia et cette mystérieuse spectatrice. Un nom et rien de plus. De ce patronyme, la comédienne Julia n’a aucune connaissance ou presque. Débute une enquête, devenue spectacle. Son titre: "Dans ton intérieur".

L’histoire se poursuit dans l’appartement d’une femme décédée. On y trouve des dizaines de sacs à main de luxe. Tous des faux. Nous sommes en Suisse et c’est là le leg de la grand-mère de Julia Perazzini. Depuis sa mort, deux présences hantent désormais la comédienne. Cette "grand-ma" et sa part de mystère sur sa vie. Et son mari, le grand-père paternel de Julia: disparu, volatilisé, inconnu, tu. Ce Gian Carlo à qui Julia doit son nom.

S'il est encore vivant

L’enquête a duré des mois. La voici dévoilée à la scène, créée d’abord à l’Arsenic de Lausanne l’an passé. Seule sur scène, Julia Perazzini fouille cette marée de sacs à main et d’accessoires en cuir à la recherche d’indices. Comment se rapprocher de cette aïeule qui aimait bien le chocolat, disait "dur dur" et ne parlait pas volontiers de son premier homme?

Julia Perazzini en quête de ses origines avec "Dans ton intérieur". [Julie Masson]

Familiale, généalogique, policière par certains aspects, l’enquête de Julia Perazzini bascule bientôt dans une autre dimension scénique. C’est que la comédienne maîtrise à merveille l’art du travestissement, de l’imitation de voix et de la ventriloquie.

Au fil du spectacle, Julia Perazzini se transforme de façon stupéfiante, devient d’abord cette grand-ma et la fait parler de l’au-delà, puis incarne d’autres personnages ayant connu son grand-père, dont on ne sait s'il est encore vivant. "Dans ton intérieur" utilise aussi les techniques d’hypnose et s’aventure sur un domaine qui peut fasciner, effrayer ou répulser: le spiritisme.

Une expérience immersive

Dans un précédent spectacle intitulé "Le souper", Julia Perazzini dialoguait déjà avec son frère, décédé avant sa propre naissance. Aujourd’hui, elle poursuit son travail à l’orée des mondes des vivants et des morts, inspirée, guidée notamment par les travaux de la philosophe Vinciane Despret et son ouvrage "Au bonheur des morts".

Côté public, "Dans ton intérieur" se vit comme une traversée en état d’apesanteur, une expérience immersive dans l'histoire personnelle de Julia Perazzini, laquelle bascule imperceptiblement de la lumière à une troublante pénombre. Au sortir du théâtre, le public avait souvent ce sentiment étrange de sortir d’un état hallucinatoire ou d’une expérience immersive dans l’au-delà. Le théâtre est un médium. Celui de Julia Perazzini est médiumnique.

Thierry Sartoretti/mh