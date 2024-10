"Dans la roue de Jeannie Longo", le théâtre pédale sur les traces d'un mythe

A Nebia, le Théâtre de Bienne (BE), les 18 et 19 octobre, puis en tournée dans l'arc jurassien jusqu'à mi-novembre, la comédienne Claudia Nuara crée "Dans la roue de Jeannie Longo". Un "seul en selle" consacré à la plus grande championne du cyclisme.

Avez-vous vu Jeannie Longo? Facile à trouver. Elle est devant. En tête, forcément. Jeannie Longo, c'est l'hyper-championne, la reine de la petite reine, l'increvable du cyclisme, toujours dans la course à 65 ans et mèches. Elle aura été adulée, détestée, moquée, portée aux nues, accusée, jalousée, n'empêche, sa place est là: tout devant.

Avez-vous vu Claudia Nuara? Elle aussi, elle est tout devant. Pas sur la route, mais sur la scène de Nebia, le Théâtre de Bienne. Shorts-cycliste, maillot rouge et casque blanc, la forme athlétique avec son partenaire de jeu, un Colnago, cadre acier Columbus rouge et orange, parfaitement pimpant et rayonnant pour un vélo de course vintage.

Seule en selle

Quand elle ne joue pas sur scène, quand elle ne présente pas des émissions sur TeleBielingue, Claudia Nuara pédale. Elle mange les kilomètres, comme Jeannie Longo, moins vite bien sûr. A force d'aimer le vélo sous toutes ses formes - course, gravel, VTT -, la comédienne a décidé de lui consacrer un spectacle.

Et comme au théâtre - on le sait depuis les Grecs - on a besoin d'héroïnes, Claudia Nuara s'est mise "Dans la roue de Jeannie Longo", un seul en selle (les mots sont d'elle) consacré à la plus capée des coureuses de l'histoire du cyclisme. A la mise en scène et côté coach, on trouve Philippe Minella. Pas d'échappée sans un œil extérieur.

La voix de Jeannie Longo

Jeannie Longo. Plus que le nombre hallucinant de médailles, diplômes et autres maillots jaunes, c'est la durée de sa carrière qui impressionne: de 1979 à 2010, elle les bat toutes. Et aujourd’hui, il semblerait bien qu'elle continue de foncer de courses seniors mixtes en critériums de campagne. Son secret? Le travail, la discipline et… l'amour, expliquent en tandem Claudia Nuara et Jeannie Longo dans ce spectacle.

La première aborde le mythe Longo de plusieurs manières: peloton, voiture suiveuse, sprint en tête, podium, entraînements sous la flotte, petits matins dans des hôtels de province. La seconde participe à ce portrait en prêtant sa voix. Ce vendredi 18 octobre, la championne sera même dans la salle de Nebia pour découvrir la première de "Dans la roue de Jeannie Longo" et répondre aux questions du public.

Où est-elle, Jeannie Longo? On vous l'a déjà dit. Tout devant, là, sous les projecteurs. Faites-lui bon accueil, elle en a avalé et bavé des kilomètres de route pour être là sans être lasse.

Thierry Sartoretti/ld