Cible d'attaques personnelles, Dorian Rossel renonce à la direction du Théâtre du Jura

Le Théâtre du Jura, à Delémont, doit se chercher un nouveau directeur. Le Genevois Dorian Rossel, successeur prévu en février au partant Robert Sandoz, renonce au poste en raison d'une campagne d'attaques personnelles à son encontre.

La décision a été prise d'un commun accord entre le conseil de fondation et le metteur en scène genevois, a fait savoir vendredi le Théâtre du Jura. Ce dernier indique avoir pris note qu'une plainte pénale contre inconnu pour diffamation, voire calomnie, allait être déposée par Dorian Rossel.

La campagne d'attaques personnelles est menée notamment via des courriels anonymes. "Compte tenu de l'importance pour l'institution d'exercer sa mission culturelle de manière sereine et apaisée, le conseil de fondation et le metteur en scène ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration", précise le communiqué.

Le poste de directeur sera remis au concours prochainement. Pour mémoire, Dorian Rossel, 49 ans, devait prendre la succession du Chaux-de-Fonnier Robert Sandoz, qui quittera le Théâtre du Jura pour remplacer Robert Bouvier en janvier 2025 à la tête du Théâtre du Passage, à Neuchâtel.

ats/mh