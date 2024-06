Chansons de variété, amour et liberté à la Comédie de Genève

"Il n'y a que les chansons de variété qui disent la vérité (nouvelle génération)" est une pièce du metteur en scène Alexandre Doublet, écrite à partir du "Platonov" d'Anton Tchekhov. Créé il y a quinze ans et mis au goût du jour, ce spectacle est à voir jusqu'au 8 juin à Genève puis à Sierre.

Dans ses pièces, le metteur en scène Alexandre Doublet, formé à La Manufacture de Lausanne, aime décortiquer les peurs et les faiblesses derrière les brillances de l'existence. Sa pièce "Il n'y a que les chansons de variété qui disent la vérité (nouvelle génération)" raconte l'histoire d'une fête entre amis qui tourne très mal.

La version jouée entre 2008 et 2012 durait 9h, en trois épisodes. C'était "une oeuvre de jeunesse", souligne le metteur en scène dans le 12h45 du 28 mai. Une oeuvre réalisée à sa sortie de l'école de théâtre, entouré de ses camarades de l'époque. Quinze ans plus tard, Alexandre Doublet décide de la revisiter. "Aujourd'hui, la question est totalement différente. J'avais envie de raconter cette histoire d'un coup [et non en trois épisodes]. Tout est différent, mais en même temps, l'ADN est le même", indique-t-il.

Rendez-vous Culture : Cecilia Mendoza reçoit la comédienne Estelle Bridet et le metteur en scène Alexandre Doublet / 12h45 / 7 min. / mardi à 12:45

La "nouvelle génération" est ainsi ramassée en 3h30 et jouée par une nouvelle troupe de comédiens. Durant ce marathon théâtral, huit personnages, accompagnés en live par le musicien multi-instrumentiste Baptiste Mayoraz, nous entraînent dans les montagnes russes de la vie, entre exaltation et désespoir.

La bande-son de nos vies

Pour Estelle Bridet, au casting de cette création, jouer dans une pièce de plus de trois heures constitue une première. "C'est long, mais pourtant, les quatre actes sont quand même totalement différents les uns des autres, donc ça bouge énormément. Je ne suis pas toujours en action, mais pourtant on est, toutes et tous, toujours sur scène. C'est un travail de présence et un travail de corps", explique la comédienne.

Pour ponctuer ce spectacle figurent des chansons de variété choisies par le metteur en scène parce qu'elles traversent les générations, comme une sorte de bande-son de nos vies. Ainsi, la playlist éclectique comporte à la fois des titres de Françoise Hardy, Céline Dion, Pierre Garnier (dernier gagnant de la Star Academy) et bien d'autres. "Ces chansons ont un réel sens émotionnel et correspondent à ce que je voulais que les personnages racontent", indique Alexandre Doublet.

Propos recueillis par Cecilia Mendoza

Adaptation web: Lara Donnet