Avec "Antigone in the Amazon", le théâtre de Milo Rau donne une voix aux sans terre

Au Théâtre Vidy-Lausanne jusqu'au 22 juin, portée par la troupe du NT Gent et des militants du Mouvement des sans terre, la création "Antigone in the Amazon" du metteur en scène bernois Milo Rau présente les enjeux de survie des peuples indigènes brésiliens.

Ça peut paraître loin l'Etat du Pará. Un tapis vert perdu dans la forêt amazonienne, bordé à sa frontière par le Suriname et la Guyane française. Et pourtant, tout ce qui s'y passe a forcément aussi un lien avec la Suisse. Avec nous. Si l'on y chasse les petits paysans sans terre, si l'on y rase des pans entiers de jungle, si l'on y menace l'existence des populations indigènes en polluant les cours d'eau, c'est au nom du profit: celui de l'exploitation minière et de l'agriculture industrielle, pour une production destinée notamment à la Suisse. Voilà pour le tableau général.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Résistance et engagement de la culture

C'est dans cet Etat brésilien du Pará que Milo Rau débarque un jour avec ses actrices et acteurs du Théâtre national de Gand, flanqué d'une équipe de tournage. Que vient faire là-bas un metteur en scène bernois amateur de tragédie grecque et de théâtre documentaire, directeur d'une institution culturelle belge? Milo Rau, internationalement connu pour son théâtre engagé, présentait en 2019 au Brésil sa "Reprise", spectacle inspiré d'un meurtre homophobe perpétré à Liège.

A cette occasion, une délégation du Mouvement des paysans sans terre le contacte. La discussion tourne autour de la résistance, de l'engagement de la culture. Bien vite, une figure célèbre se dégage: la valeureuse et héroïque Antigone, s'opposant à une décision inique au nom de la morale. Chez les Grecs antiques, cette morale s'appelait respect des dieux et des morts. Dans le Brésil du XXIe siècle, ce sera la dignité et le droit à l'existence des populations indigènes du Pará. Sur place, Milo Rau rencontre une Antigone contemporaine. Elle s'appelle Kay Sara, militante amazonienne aux tatouages tribaux.

Une tragédie grecque contemporaine

La tragédie grecque est un formidable outil pour expliquer les enjeux du monde. Et comme l'humain, reste souvent désespérément engoncé dans les mêmes erreurs et antagonismes, les écrits de Sophocle et autres Euripide n'ont pas pris une ride à condition de les mettre en lumière avec le présent.

Dans une précédente création, Milo Rau avait monté une "Orestie" d'Eschyle dans Mossoul en ruines. La ville irakienne se remettait à peine d'une terrible bataille et des exactions du califat islamiste, que le Bernois abordait sur place, avec des membres des diverses communautés, la question du pardon entre victimes et bourreaux. Avant d'envisager un spectacle porté sur une scène de théâtre, il y a de patientes discussions et débats, des échanges, de l'écoute, puis du jeu in situ.

Une image du spectacle "Antigone in the Amazon" de Milo Rau. [Théâtre Vidy-Lausanne - Kurt van der Elst]

Théâtre et témoignage filmé

Au Brésil, devant les caméras et sous les yeux d'une police tout à fait officielle, les habitants du Pará ont rejoué pour l'équipe de Milo Rau une certaine journée de 1996, quand la police militaire brésilienne tua à coup de fusil 19 paysans et paysannes sans terre qui manifestaient en bloquant une route. Cette reconstitution glaçante peut se voir à l'écran sur le plateau de "Antigone in the Amazon", car c'est la marque de fabrique du metteur en scène bernois de mélanger dans un va et vient permanent le présent du théâtre et le témoignage filmé.

Au Théâtre Vidy-Lausanne, le public est accueilli par le musicien brésilien Pablo Casella, bientôt rejoint par le chœur entier et puissant des sans terre filmés par les caméras de Milo Rau. Frederico Araujo, Sara de Bosschere et Arne de Tremerie interprètent en brésilien et en flamand leur partition revisitée d'Antigone. Ils et elles sont sur scène, parfois et également sur des écrans qui descendent et remontent régulièrement sur le plateau de théâtre dans une sorte de ballet ou de ponctuation de ce spectacle où pulse la force de celles et ceux qui affirment leur droit à exister et leur volonté de se faire entendre au-delà de l'Atlantique.

Thierry Sartoretti/ld