Au Knie, le magicien Pierric Tenthorey trompe même les éléphants

Le cirque national s'offre une dernière étape biennoise en mode alémanique (jusqu'au 25 août) avant d'entamer sa tournée romande. Le cirque Knie avec Pierric Tenthorey en clown de reprise et magicien burlesque est à découvrir dès le 30 août à Genève.

Il a cette dégaine d'emprunté et de maladroit. Un peu Chaplin, un peu Keaton, dans son strict costume sombre, pantalon tuyaux de poêle, chemise blanche et fine cravate noire. Un personnage paradoxal. A la fois burlesque dans sa maladresse et virtuose dans ses talents d'illusionniste. Un air de gendre idéal qui se prendrait les pieds dans le tapis tout en étant capable de vous emberlificoter d'un tour de main.

Cela fait vingt ans au moins que Pierric Tenthorey promène sa dégaine sur les scènes romandes, à la télévision ou sur les plateaux des concours de magie. On le connaît notamment via son spectacle "Homme encadré sur fond blanc". Le public genevois l'apprécie aussi comme metteur en scène de la Revue et bon nombre de créations théâtrales doivent certains aspects extraordinaires aux idées et tours de passe-passe de ce champion de monde de magie, baguette suprême obtenue en 2015 à Rimini.

Le mariage du cirque et de la magie

Un magicien au Knie? Un mariage qui dure. Le cirque en a toujours eu, de l'escamoteur de cartes à celui qui scie son épouse en direct avant de la répartir dans des boîtes différentes. Et d'ailleurs cette année encore, le Knie tourne avec The Great Coperlin, alias Dustin Nicolodi, champion américano-suisse de l'auto-dérision, de la blague salace et du truc foireux. Qu'on ne s'y trompe pas: rater volontairement son numéro pour faire rire une foule, c'est tout un art et c'est probablement plus difficile que de le réussir.

Pour sa première apparition dans un cirque, Pierric Tenthorey assure le délicat travail du clown de reprise. Celui qui livre ses numéros pendant que les garçons de piste enlèvent tapis ou filets, celui qui offre une respiration bienvenue après un numéro de haute voltige où le public retient son souffle quand la trapéziste n'a plus que le talon sur cette simple barre accrochée tout en haut du chapiteau.

>> Ecouter l'interview de Pierric Tenthorey dans le 12h30 : RTS L’invité du 12h30 - Pierric Tenthorey, le nouvel humoriste et magicien de la tournée romande du cirque Knie / L'invité du 12h30 / 7 min. / le 11 mars 2024

Des interventions éléphantesques

A Berne, dans un cirque vide sous le soleil d'une après-midi d'août, Pierric Tenthorey répétait, tentait, imaginait encore des développements pour ses trois interventions dont une que l'on décrira comme éléphantesque (c'est qu'ils nous manquent un peu, ces pachydermes, même si l'on comprend qu'ils ne soient plus du voyage). On ne vous en dira pas plus.

Son baptême du feu, ce sera le 30 août sur la Plaine de Plainpalais à Genève. A Bienne ce week-end, ce seront encore les witz en bâlois et saint-gallois de Peter Pfändler et Carlos Amstutz qui se chargeront de cette partie du spectacle. Au Knie, Pierric Tenthorey est le dernier artiste d'une lignée romande qui comprend notamment Marie-Thérèse Porchet, les deux Vincent, Cuche & Barbezat, Karim Slama, Bastian Baker ou encore Laurent Deshusses.

Thierry Sartoretti