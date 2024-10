"Après l'hiver", la marionnette pour raconter la vie aux tout-petits

Au Théâtre des marionnettes de Genève jusqu’au 27 octobre, le spectacle "Après l'hiver" de Fatna Djahra raconte l’histoire en quatre saisons d’une petite chenille. Histoire d'évoquer la vie et le temps qui passe. A découvrir dès 2 ans.

Une petite chenille pour raconter la vie et le temps qui passe. Avec ses chutes et ses bobos, ses découvertes et son envol final en joli papillon. Sur la scène du Théâtre de marionnettes de Genève, il y a des panneaux coulissants comme dans une maison traditionnelle japonaise, des marionnettes de tables (oiseau, voiture et bien sûr chenille), de la peinture et des pinceaux. Voici pour les yeux.

Pour les oreilles, on découvre la musique mi-orientale mi-baroque de l’excellent Julien Israelian, le vent qui souffle, le chant des oiseaux, de l’orage parfois et si on a l’ouïe très fine, qui sait, on entendra peut-être la neige tomber.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Petite merveille et tour de force

De noir vêtus pour se fondre dans le décor, Fatna Djahra et Christophe Noël sont à l’origine de ce spectacle "Après l’hiver", une petite merveille et un tour de force à la fois. Il s’agit de s’adresser au public le plus jeune. Celui qui découvre ce que sont un théâtre et un spectacle. Celui qui n’a jamais vu "quand ça devient tout noir". Celui enfin qui n’a pas l’habitude d’entendre des histoires racontées par des inconnus. Age d’admission: dès 2 ans. Ce moment est unique, c’est celui de la toute première fois.

Ce matin-là, dans la salle, on entendait des rires, des ho! et des ha!, quelques protestations aussi. Il s’agit alors de s’asseoir un peu plus loin de la scène, rassuré qui par un parent qui par l’animatrice de la crèche. De son côté, la petite chenille brave les saisons, du printemps à l’hiver. Vivaldi n’est pas loin et cette belle histoire de vie passe à toute vitesse. Trente minutes, ce n’est pas long, mais pour un tout jeune public, c’est déjà tout un voyage.

Une création à retrouver bientôt dans un livre

Cela fait quelques saisons déjà que la compagnie genevoise du Théâtre l’Articule collabore avec le Théâtre des marionnettes pour des spectacles, dont un "Pop-Up Circus" resté fameux.

Ces créations signées Fatna Djahra et beaucoup d’autres, on pourra les retrouver dans un livre richement illustré à paraître début novembre aux éditions romandes de la Baconnière. "Au fil de la joie - Le Théâtre de marionnettes de Genève" raconte une épopée à la hauteur des enfants mais aussi des plus grands. Le théâtre de marionnettes a depuis longtemps gagné le répertoire adulte. L’occasion de tourner une page avant le futur déménagement du Théâtre des marionnettes dans l’ancien bâtiment de la Comédie de Genève.

Thierry Sartoretti/olhor