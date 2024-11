A Zurich, la comédie musicale "Billy Elliott" jouée pour la première fois en allemand

En tournée mondiale depuis des années, "Billy Elliott, The Musical", la comédie musicale adaptée du film anglais "Billy Elliott" (2000), est donnée pour la première fois en Suisse à la MAAG Halle de Zurich jusqu'au 23 mars 2025. Une version germanophone à la hauteur de l'originale.

En 2000 sortait le film "Billy Elliott" réalisé par Stephen Daldry. Le monde découvrait l'histoire de ce garçon, issu de la classe ouvrière d'une ville minière du nord-est de l'Angleterre, qui préférait danser plutôt que boxer. Un drame familial se situant au début des années 1980, aux scènes de danses époustouflantes sur fond de grève des mineurs.

Le film a connu un tel succès qu'il a rapidement été adapté en comédie musicale. Donné d'abord à Londres dès 2005, puis à Broadway et dans le monde entier, le spectacle composé par Elton John et écrit par Lee Hall arrive pour la première fois en Suisse, à Zurich, traduit en allemand.

La communauté au coeur du spectacle

La comédie musicale commence sur une annonce de la BBC évoquant la grève des mineurs. Sur la scène de la MAAG Halle de Zurich, des mineurs et leurs proches se rassemblent et entonnent un chant de protestation. Les décors se transforment pour emmener le public de l'entrée de la mine, en passant pas la cuisine familiale du jeune Billy, puis la salle de danse de son école de ballet.

Une image du spectacle "Billy Elliott, das Musical". [Rene Tanner Festhalter]

Le scénario est identique à celui du film: Billy grandit dans des circonstances difficiles, dans un contexte minier rude. Il est différent des autres. Au lieu de pratiquer la boxe, comme les autres garçons de son âge, il est attiré par la danse classique. Faisant fi des conventions et malgré les résistances de son entourage, Billy parvient à réaliser son rêve de devenir danseur.

Contrairement au film, la comédie musicale insiste davantage sur la communauté que sur le seul personnage de Billy. A la fin, ce n'est pas seulement sa famille, mais toute la ville qui se lève pour l'applaudir. L'importance de la communauté est représentée dès le début par la musique.

Une distribution internationale

La mise en scène de "Billy Elliott, das Musical" est signée Mitch Sebastian, un danseur et chorégraphe anglais habitant en Suisse depuis des années. Quant aux deux rôles principaux de Billy et son ami Michael, ils sont interprétés en alternance par six garçons âgés de 10 à 12 ans.

Névio Reymond dans le rôle principal du spectacle "Billy Elliot, das Musical". [Rene Tanner Festhalter]

Avec une distribution internationale et des figurants recrutés dans des écoles de danse locales et formés pendant plus d'un an au chant et à la danse, cette version allemande n'a pas à rougir par rapport à l'originale, même si les nuances et l'humour du texte original de Lee Hall restent bien plus riches en anglais, selon la journaliste de la SRF Gabrielle Weber qui a assisté à la première zurichoise.

Sujet radio: Gabrielle Weber (SRF)

Adaptation web: ld