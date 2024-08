A Yverdon-les-Bains, la 24e édition du Castrum se veut libre et audacieuse

Le Castrum se tient du 8 au 11 août 2024 à Yverdon-les-Bains (VD). Avec son ancrage local et sa gratuité, le festival veut rendre l'art accessible au plus grand nombre. Pour sa 24e édition, une trentaine de projets artistiques, principalement dans les domaines des arts vivants et de la musique live, sont au programme.

Cette 24e édition du Castrum aurait pu ne pas voir le jour. En mai dernier, les organisateurs du festival pluridisciplinaire lançaient un appel au secours: il leur manquait 75'000 francs, soit 10 % du budget pour assurer l'édition 2024. Le "soutien extraordinaire" de 50'000 francs assuré par la Municipalité d'Yverdon - complété par des financements de particuliers - a heureusement permis à la manifestation culturelle du nord vaudois de se maintenir. En avant la musique Sur la trentaine de projets artistiques, le Castrum fait la part belle à la musique live. "Parmi les quatre personnes qui assurent la programmation, deux sont issues du monde musical", explique Damien Frei, le directeur du Castrum, dans l'émission Vertigo du 6 août 2024. "Pour nous, la musique apporte un côté festif et universel", poursuit-il. >> A écouter, l'interview de Damien Frei, directeur du Castrum : L'invité : Damien Frei, Le Castrum / Vertigo / 31 min. / vendredi à 17:06 Quant aux styles musicaux proposés, il faut avouer qu'il y en a pour tous les goûts, pourvu que ce soit audacieux. Citons entre autres la FBI (Fanfare Balkanique Illimitée), le frafra gospel de la chanteuse ghanéenne Florence Adooni ou encore le funk psychédélique de LAIR. Concernant ce groupe indonésien, Damien Frei avoue ne jamais les avoir vus en live (ce sera leur première date en Europe). Mais la musicalité et l'énergie contestataire de LAIR ont totalement séduit les programmateurs musicaux du festival. Place au nouveau cirque Parmi la myriade de festivals romands, le Castrum se distingue grâce à son intérêt pour le cirque contemporain. Ici, vous ne trouverez ni animaux ni chapiteaux. Les circassiens jouent en plein air et leur spectacle fait la part belle au récit, à la dramaturgie. Le public aura l'occasion de découvrir le cirque en version nautique dans Surcouf ou alors capilotracté avec le trio féminin de BAKANA. Parmi ces propositions originales, Damien Frei cite quant à lui BITBYBIT, un spectacle "sublime et très touchant" dans lequel deux frères remettent à l'honneur une technique de cirque ancestrale: la mâchoire d'acier. Propos recueillis par Pierre Philippe Cadert Adaptation web: Sarah Clément