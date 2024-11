A Vidy, "Hercule" se bat encore et toujours contre une sacrée couche de purin suisse

Soixante ans après sa création lors de l'Exposition nationale, le Théâtre Vidy-Lausanne présente jusqu'au 23 novembre "Hercule" de Friedrich Dürrenmatt dans une mise en scène de Giulia Rumasuglia. Cette satire de l'inaction helvétique avec un héros embourbé dans la lâcheté n'a pas pris une ride.

En 1964, le site de Vidy-Lausanne accueille l'Exposition nationale. Dans le tout fraîchement inauguré Pavillon Max Bill, on y joue du théâtre, notamment cette pièce alémanique qui vient de faire un scandale à Zurich: "Hercule et les écuries d'Augias" de l'écrivain Friedrich Dürrenmatt, lequel est venu en voisin depuis sa maison de Neuchâtel.

La pièce ne plaît pas. Trop vulgaire et surtout trop critique à l'encontre de la Patrie alors que le pays fête son génie. Chez l'auteur de "La visite de la vieille dame", Hercule n'est plus qu'un bateleur de foire, un gros bras, condamné à louer sa force chez les plus nantis tel un saisonnier de l'exploit. Le voici éboueur, engagé par le paysan Augias pour nettoyer un pays envahi par le purin et le fumier de ses vaches. La terre d'Augias évoque bien sûr celle de la Suisse et le preux héros grec s'y embourbe dans les tracasseries administratives et la lâcheté politique.

Une pièce oubliée réanimée

En 2024, soixante ans plus tard, c'est la jeune metteuse en scène genevoise Giulia Rumasuglia qui réanime cette pièce depuis totalement oubliée du répertoire Dürrenmatt. Sur la scène de Vidy-Lausanne, là où tout avait commencé, pas de purin, pas de fumier, mais une sorte d'édifice carrousel auquel sont pendues des cloches de vaches.

A la manœuvre et passant allègrement du costume de meneuse de revues à celui de fille de ferme, la comédienne Lisa Veyrier, gouailleuse à souhait, fait tourner ce petit manège, lequel devient tour à tour la tente du héros, une salle de réunion politique, un cirque, une place de village, etc. Lisa Veyrier incarne tous les personnages, et ils sont nombreux, du pas si valeureux Hercule au replet Augias en passant par une ribambelle d'élus, politiciens, lobbyistes et autres représentants d'intérêts économiques.

Lisa Veyrier dans "Hercule" de Giulia Rumasuglia. [Vidy-Lausanne - Chloé Cohen]

Une fable écolo-politique

Alors cette couche de merde, on la nettoie, en détournant pas moins de deux fleuves? A Augias, on préfère laisser les choses en l'état. Tant pis pour l'odeur. La crainte de ce qu'on pourrait découvrir sous cette couche est plus forte que le désir de faire le ménage. A l'heure où la région de Valence nettoie encore ses rues dévastées, la fable de Dürrenmatt prend une couleur très écolo-politique. Fausse piste: Giulia Rumasuglia se garde bien d'enlever la part de mystère de la pièce du dramaturge bernois. Chacun, chacune verra ce que bon lui semblera dans cette épaisse couche de purin.

Retraduite, redécoupée avec un accent mis sur le côté cabaret de cet "Hercule", la pièce rend un bel hommage à l'ironie très politique de notre monument national théâtral. Friedrich Dürrenmatt aura été le poil à gratter de la Suisse jusqu'à sa mort en 1990 et la parution de son discours pour Vaclav Havel qui fit grincer pas mal de dents en cette année de célébration de la chute du mur de Berlin. Il nous manque, cet ours. Merci de lui redonner la parole.

Thierry Sartoretti/ld