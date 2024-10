A Nuithonie, "Mes deux brosses à dents" raconte le divorce à hauteur d'enfant

Que ressent une enfant lorsque ses parents divorcent? Et surtout, comment imager ses émotions compliquées? La pièce de théâtre tout public "Mes deux brosses à dents", créée à Nuithonie à Villars-sur-Glâne (FR) jusqu'au 6 octobre par la Fribourgeoise Sylviane Tille, tente une réponse.

Dans "Mes deux brosses à dents", la metteuse en scène Sylviane Tille ne montre aucun protagoniste. Les parents, on ne les voit pas, mais on les entend se disputer. Et c'est au travers de leur fille de neuf ans, Alice, que nous plonge la pièce et que ses émotions d'enfant sont matérialisées.

Sur scène, les spectatrices et spectateurs découvrent des comédiens interprétant des neurones qui font comme ils peuvent, avec beaucoup d'humour, face au marasme émotionnel induit chez Alice par la séparation de ses parents.

Par exemple, lorsque la petite fille pleure, les neurones enfilent des cirés jaunes et écopent l'eau de ses larmes. "Le fait d'être à l'intérieur va me permettre de mettre une sorte de distance qui peut être salutaire", explique dans le 19h30 du 26 septembre Sylviane Tille, metteuse en scène du spectacle.

Le pouvoir de dire les choses

Créé par la compagnie l'Efrangeté, le spectacle "Mes deux brosses à dents" aborde un sujet délicat, les sentiments contradictoires des enfants lorsque la famille vole en éclat.

"J'étais tombée sur une phrase de Françoise Dolto qui disait: 'Ce qui fait des drames dans le futur, c'est ce qui n'a pas pu faire de drames étant petits'. A un moment donné, "le pouvoir de dire les choses, de s'exprimer, est très important. Je crois à la catharsis du théâtre qui permet d’évacuer et de vivre ses émotions et de les sortir", souligne Sylviane Tille.

"Mes deux brosses à dents" permet de raconter le divorce autrement, à vue d'enfant, afin de dédramatiser et donner confiance en sa capacité de résilience.

Sujet TV: Gilles de Diesbach

Adaptation web: Lara Donnet