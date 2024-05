A Montreux, une chasse aux sorcières musicale explore le passé et interroge le présent

"Sorcière" est un spectacle musical 100% suisse porté sur scène par dix-sept artistes romands. Cette comédie musicale audacieuse, co-écrite par Alizé Oswald, moitié du groupe Aliose, se joue à guichets fermés au Temple St-Vincent à Montreux jusqu'au 26 mai, puis en août et septembre 2024.

Au début du XVII siècle, en Suisse romande, une jeune femme, Louise, interprétée par Alizé Oswald, est accusée de sorcellerie. Le spectacle musical "Sorcière" immerge spectatrices et spectateurs dans la réalité d'un procès, celui de Louise, tel qu'il s'en déroulait en Suisse romande à l'époque.

La chasse aux sorcières et aux sorciers a fait des dizaines de milliers de morts en Europe, et la Suisse détient le triste record du nombre de victimes. Rien que dans le canton de Vaud, ce sont 2000 femmes, hommes et enfants qui ont ainsi été condamnés au bûcher suite à un procès. Louise en fait-elle partie? Le spectacle raconte son calvaire et son combat à travers quatorze chansons qui mettent en lumière la manière dont les gens vivaient cette sombre période de notre passé.

"Je pense qu'à travers la musique, on peut dire beaucoup de choses. On peut dire des choses très dures avec beaucoup de douceur", souligne Alizé Oswald dans le 19h30 du 23 mai.

Inspiré de récits historiques

C'est le Château de Chillon qui a inspiré à l'un des auteurs du spectacle, Christophe Farin, la thématique de la chasse aux sorcières. Dans cet édifice étaient en effet retenues des personnes en attente de leur procès. "On a eu envie de raconter l'histoire de cette Louise, Louise Perret, un personnage fictif inspiré des nombreuses histoires que nous avons lues", précise Alizé Oswald.

Le sujet est grave et abordé avec sérieux, mais sans noirceur. Porté par de belles mélodies et une intimité lumineuse, ce spectacle allie performance et émotion, sensibilité et technologie.

Un pan important de notre culture

Le spectacle "Sorcière" met en lumière un pan important de notre culture souvent oublié ou réinterprété. Une manière aussi de regarder le passé pour questionner le présent. Préjugés, rumeurs, et si le mécanisme de la "chasse aux sorcières" de l'époque n'était en fait pas si éloigné de nos comportements d'aujourd'hui?

"Finalement tout cela parle de rumeur (...) Et si l'on fait un parallèle un peu drastique avec notre époque, on souffre encore beaucoup de la rumeur, des étiquettes. Si on ne brûle plus les gens sur des places publiques, des vies sont détruites dans les médias et sur les réseaux sociaux", conclut Alizé Oswald.

