A La Chaux-de-Fonds, le festival La Plage des Six Pompes réinvestit les rues

Le festival La Plage des Six Pompes s'ouvre mardi pour six jours à La Chaux-de-Fonds (NE) dans un format redimensionné. Une cinquantaine de compagnies suisses et internationales de théâtre, danse ou cirque s’y produisent avec comme mot d’ordre "Retour à la rue!".

Pour compenser les pertes liées à l'annulation de 2023 à la suite de la tempête ayant ravagé La Chaux-de-Fonds, le festival La Plage des Six Pompes a pu compter sur des milliers de donateurs ainsi que sur le soutien de la ville et du canton de Neuchâtel pour son édition 2024.

Pour Manu Moser, programmateur du festival, le retour à la rue n’est pas uniquement un slogan, mais aussi un fil rouge qui a accompagné la préparation de cette nouvelle édition avec un besoin fort de se réapproprier la ville. "La ville est notre terrain de jeu à nous tous les citoyens, les citoyennes. Et parmi ceux-ci, quelques-uns se mettent ensemble pour que ce terrain de jeu devienne une scène à 360 degrés pendant quelque temps", explique-t-il dans la Matinale du 6 août.

Des changements financiers et logistiques

Après une annulation due au Covid, puis une autre en raison de la tempête, La Plage des Six Pompes a pris des mesures pour affronter au mieux les imprévus, notamment concernant la rémunération des artistes. "Nous avons réussi à sauver notre festival avec les partenaires, mais nous nous sommes rendu compte que les artistes n’avaient rien gagné, vu qu'ils sont payés au chapeau. L'an dernier, le canton de Neuchâtel nous a versé une petite somme qui nous a permis de leur verser 1000 ou 2000 francs à chacun", explique Manu Moser. Et pour cette édition, une rémunération minimale de 20% du coût de la session est assurée pour chaque représentation.

Du côté des risques dus aux intempéries, les perspectives sécuritaires ont changé dans l'organisation du festival suite aux événements de l'an dernier. "Nous travaillons maintenant avec une entreprise spécialisée, parce que nous ne pouvons plus nous permettre de recevoir une alerte qui arrive trente minutes après l'événement."

Un changement de lieux

La programmation de l’édition 2024 s’est avérée compliquée confie le programmateur. "Il y a des travaux dans la ville de La Chaux-de-Fonds pour créer des zones piétonnes. Nous avons donc perdu deux espaces importants, le Grand Temple et la place du Marché. Nous avons donc dû trouver d'autres grands espaces et de plus, nous avons retiré un jour au festival, pour faire six jours mais bien concentrés. Cette année, c'était un peu rock'n'roll."

Né en 1993 et reconnu comme l’un des cinq plus importants festivals des arts de la rue et du théâtre en Europe, La Plage des Six Pompes attire régulièrement entre 80'000 et 100'000 visiteurs.

Sujet radio: Aude Raimondi

Adaptation web: Myriam Semaani