A l’extérieur, le théâtre ne manque pas d’air, des "Diablogues" à "Barbe Bleue"

Le Théâtre de Carouge et le TKM de Renens envoient en juin et juillet des spectacles sur les routes de campagne, à Genève ou vers Lausanne. "Les Diablogues" sont mis en scène par Jean Liermier, alors que Guillaume Pidancet et la compagnie A l’Ouest jouent "Vous avez dit Barbe Bleue?".

Si tu ne viens pas au théâtre, le théâtre viendra à toi. Façon tréteaux dressés sur la place du village, comme au temps de Lagardère et du Bossu. Avec les beaux jours, le Théâtre de Carouge prend ainsi l’air et court les routes genevoises pour y jouer jusqu'au 27 juin 2024 dans des lieux inédits, en plein air et si possible à la campagne.

Des "Diablogues" à Anières

Le premier soir, entre court de tennis et buvette improvisée à côté du local des sociétés de la commune, cela se passait à Anières, commune viticole en bordure de Léman. On se pressait sur les bancs de bois sans oublier sa petite laine: on avait beau être en juin, les soirées restaient encore fraîches.

Et que voit-on sur la scène du camion-théâtre dans une mise en scène volontairement rétro de Jean Liermier? Dubillard et ses "Diablogues", soit une série de sketches à l’humour absurde et aux jeux de mots parfois dignes de l’almanach Vermot. Avec postiches, oreilles en choux-fleurs et faux nez avantageux, deux comédiens s’adressent les répliques comme on joue au ping-pong.

Matteo Zimmermann et Robert Bouvier, un peu Laurel, passablement hardis, papotent et discutent piano, mariage, comptage de gouttes ou monstres sacrés. Il est aussi question d’une cousine, Paulette, sans que l’on sache trop si c’est une parente de l’un ou de l’autre, voire deux personnes homonymes ou une seule et même femme menant double vie. Bref, on s’amuse bien durant ces "Diablogues" qui portent haut l’art du boniment et de la répartie tout en dépassant à peine une heure de jeu.

À Lausanne, "Vous avez dit Barbe Bleue?"

Et si vous n’habitez pas Genève et ses environs, mais l’Ouest lausannois, tentez une formule proche proposée par le TKM de Renens, lequel envoie dans ses communes avoisinantes jusqu'au 13 juillet la pièce "Vous avez dit Barbe Bleue?". Inspirée du conte de Charles Perrault, elle est portée par les excellents jeunes comédiennes et comédiens Loubna Raigneau, Pierre Boulben et Hugo Braillard, aperçus dans "Fantasio", l’un des tubes du TKM, et ici rejoints par le musicien et metteur en scène Guillaume Pidancet.

Le théâtre passe près de chez vous, il est accueillant, n’hésitez pas à le rejoindre.

Thierry Sartoretti