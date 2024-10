"Videoland", les palpitations et hésitations d’une ado se découvrant lesbienne

Dans la série "Videoland", Jessica Smith s’inspire de son vécu pour interroger avec humour la représentation homosexuelle au cinéma dans les années 1990. Derrière cette démarche militante, elle livre une comédie romantique en six épisodes très courts sur MyCanal à voir depuis le 1er octobre. Un régal!

A la fin des années 1990, bien avant l’avènement du streaming, les vidéoclubs étaient pour une large frange de la population des lieux incontournables. Dans la jungle des films en VHS rangés et répertoriés selon leur genre, les clients se frayaient leur propre chemin pour dénicher le long métrage qui égayerait leur soirée. Toute une époque! La créatrice australienne Jessica Smith s’en est souvenue pour raconter son histoire dans la série "Videoland".

Un huis clos dans un vidéoclub

Hayley, 17 ans, employée cinéphile dévouée d'un vidéoclub, fait son coming-out auprès de sa meilleure amie hétérosexuelle, une cliente déjantée. Hayley a deux obsessions dans la vie: devenir une bonne lesbienne et, surtout, entrer en contact avec une autre cliente régulière, Jennifer, pour qui elle a eu le coup de foudre. Mais Hayley ignore si Jennifer est attirée par les femmes. Pour le savoir, elle va devoir prendre son courage à deux mains et lui adresser la parole sans perdre ses moyens. Une mission quasi impossible!

"Videoland" se dévore avec délice et gourmandise. Le juste dosage d’humour, d’amour et d’amitiés participe à la réussite de cette comédie romantique rythmée et très bien dialoguée. Le format de huit minutes par épisode ne laisse aucune place au ventre mou. Quant aux personnages secondaires de ce huis clos, ils ne sont pas seulement des faire-valoir, mais permettent de développer certains enjeux plus profonds, comme l’affirmation de son identité sexuelle ou encore la représentation queer désastreuse au cinéma.

Une comédie romantique pétillante

A cet égard, Hayley se cherche et imagine trouver des modèles dans des films. En roulant des mécaniques, telle une Jennifer Tilly qui décide de séduire Gina Gershon dans le thriller érotique "Bound" des ex-frères Wachowski, Hayley se vautre lamentablement. Et comprend que ce n’est pas en imitant ces archétypes ridicules fondés sur des clichés qu’elle décrochera ce grand et bel amour qui la fait tant fantasmer. Pour séduire Jennifer, Hayley doit juste être qui elle est, cette jeune fille timide et maladroite, mais déterminée.

Emmanuelle Mattana, l’actrice principale, excelle dans son interprétation et rend son personnage de Hayley particulièrement attachant. Si elle prend en charge la partie romance de la série, sa partenaire de jeu, l’impeccable Chi Nguyen, sa meilleure amie plus dévergondée, amène la comédie. Le duo fait des étincelles dans ce huis clos qui rappellera aux plus nostalgiques quelques souvenirs de cette époque où il fallait parfois patienter des semaines avant de louer "Titanic", tellement le succès était énorme.

Philippe Congiusti/sf