"Un couple parfait" avec Nicole Kidman, Cluedo infernal chez les nantis

Depuis le succès de "Big Little Lies" en 2017, Nicole Kidman n'a cessé d'œuvrer dans le monde des séries sous les casquettes d'actrice ou de productrice. Elle s'illustre désormais sur Netflix depuis le 5 septembre dans "Un couple parfait" de Suzanne Bier, avec qui elle avait déjà collaboré sur "The Undoing".

Nicole Kidman n'en finit plus d'épater son monde sur grand comme sur petit écran - comme dans "Top of the Lake: China Girl", "Nine Perfect Strangers" ou plus récemment "Expats". Tout en poursuivant une carrière au cinéma riche en pépites, alors qu'elle vient de remporter la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise pour sa prestation dans le thriller érotique "Babygirl" de Halina Reijn, l'actrice remporte tous les suffrages avec la mini-série "Un couple parfait" diffusée sur Netflix depuis le 5 septembre.

Dans "Un couple parfait", Nicole Kidman incarne l'arrogante autant que méprisante Greer Winbury, femme à poigne qui contrôle tout et tout le monde. Epouse de Tag Winbury (Liev Schreiber), elle forme le couple parfait du titre. Autrice à succès, Greer vend des romans de gare par millions, alors que Tag se contente de griller leur argent et ses journées en fumant de l'herbe et en buvant des mojitos. Accessoirement, le glandeur-charmeur prend du bon temps avec d'autres femmes. Autrefois, il a séduit Isabelle (Isabelle Adjani), une ex-maîtresse restée l'amie de la famille. Si leur relation n'a jamais été un secret, Isabelle en cache ceci dit un autre.

Les Winbury ont trois fils: Thomas, l'aîné endetté marié à Abby, enceinte, Will, le cadet névrosé instable, et Benji, l'amoureux sur le point de se marier à Amélia, la roturière. Greer voit cette union d'un très mauvais œil. Le mauvais œil va justement frapper alors qu'un corps inanimé est repêché dans les eaux qui bordent leur luxueuse propriété sur l'île de Nantucket, au lendemain du dîner de répétition du mariage. Suicide, accident ou meurtre? Mystère!

Un Cluedo infernal

Il faut attendre le début du deuxième épisode pour découvrir l'identité de la victime, alors que l'enquête a déjà commencé dans le premier. Si elle était restée secrète jusqu'au dénouement, "Un couple parfait" aurait été encore plus addictif. Un défi trop rude à relever pour la scénariste Jenna Lamia et ses cinq collaborateurs, qui se contentent de réciter leurs gammes en épinglant les travers et les tares des nantis, agitant toujours les mêmes clichés. En effet, excès d'autorité, humiliations, mœurs légères, quolibets, mensonges et secrets inavouables sont les mamelles des scénaristes qui inventent de telles histoires chez les fortunés, où seule la sauvegarde des apparences compte.

Malgré tout, ce Cluedo infernal multiplie les dialogues délicieux balancés par des personnages principaux ou secondaires tous plus ou moins tordus, alors que l'enquête en marche révèle à chaque épisode son lot d'indices et de surprises jusqu'au final, impossible à anticiper. "Un couple parfait" évite ainsi l'habituel insupportable ventre mou de ce genre de production, offrant six épisodes rythmés et palpitants.

Philippe Congiusti/ld