"Those About to Die", péplum spectaculaire orchestré par Roland Emmerich

Série signée par le réalisateur américain Roland Emmerich, "Those About to Die" offre une passionnante et spectaculaire plongée dans la Rome antique, où pouvoir et cupidité sont les mamelles de la société. Les dix épisodes de cette série magistrale sont à voir sur Amazon Prime depuis le 18 juillet.

"Those About to Die" se présente comme l’amuse-bouche idéal pour patienter jusqu’à la sortie en salle de "Gladiator 2". Convoquant autant "Ben-Hur" que "Spartacus" ou même la série "Rome", "Those About to Die" ressasse des images déjà vues à base d’intrigues d’alcôves, de combats spectaculaires et de courses de chars dignes de "Fast and Furious" chez les Romains.

Mais avec Roland Emmerich ("Independence Day") aux commandes, le spectacle se laisse très agréablement regarder. A l’aise dans ce registre, le vétéran allemand, empereur du film d’action, ose une scène de catastrophe naturelle rappelant de loin "Le jour d’après", alors qu’un nuage de poussière gigantesque envahit Rome après l’éruption du Vésuve: superbe.

Divertir et anesthésier le peuple

A ce moment, Vespasien (Anthony Hopkins, impérial) est déjà mort et enterré. De son vivant, l’empereur romain qu’il a été jusqu’en 79 après Jésus-Christ a bien compris que pour calmer les envies de révolte de son peuple à l’estomac vide, il faut le goinfrer de divertissements. Le divertir donc, tout en le détournant des réels enjeux politiques de la cité en anesthésiant son esprit critique. Pour cela, rien de mieux que de lui servir du pain et des jeux sur un plateau rutilant tout neuf, un Colisée à la taille démesurée.

Mais "Those About to Die" ne se limite pas à des bagarres et des courses dans une arène. Le scénario se joue très habilement sur trois niveaux: le spectacle bien-sûr, mais aussi en haut lieu des complots, des amours contrariés, des secrets révélés, des orgies timides, du sexe et du sang (mais pas trop), des luttes de pouvoirs intestines entre frères ennemis. Titus le militaire (Tom Hughes) a repris la chaise curule de papa, de quoi rendre malade de jalousie Domitien (Jojo Macari), le plus jeune frère, le plus cruel, le plus psychopathe, un fin politicien à l'esprit tordu qui va manigancer pour prendre le pouvoir.

Des histoires parallèles

Pendant ce temps, dans les égouts de Rome, tout du moins les bas-fonds, l’histoire s’attarde sur quelques éleveurs de chevaux espagnols qui se font une bonne réputation. L'intrigue laisse aussi une large place au roi de la course de chars Scorpus (Dimitri Leonidas), idole du public, à Tenax (Iwan Rheon), l’ambitieux bookmaker véreux, ainsi qu’à Cala (Sara Martins), une mère de famille numidienne prête à tout pour sauver ses filles esclaves, alors que son fils gladiateur lutte pour rester en vie et gagner sa liberté.

La reconstitution historique, les costumes, le casting, la mise en scène, les effets spéciaux, les musiques, tout est impeccable dans cette première saison à 140 millions de dollars de budget et qui en appelle une seconde qui s’annonce aussi intense et passionnante.

Philippe Congiusti/mh