"The Suspect", un polar britannique avec Aidan Turner en psy aux portes de la folie

"The Suspect" plonge un psychologue au-dessus de tout soupçon dans la tourmente. Après une découverte macabre, il devient le coupable idéal pour la police locale. A lui de prouver son innocence, si innocent il est! Une série en cinq épisodes à voir sur MyCanal depuis le 7 octobre.

Le docteur Joe O'Loughlin (Aidan Turner), père de famille bien sous tous rapports malgré qu'il soit atteint de la maladie de Parkinson, se démarque par un acte héroïque en évitant le suicide d’un malade dans une clinique. En parallèle, le corps d’une inconnue sans vie est retrouvé à demi enterré dans le cimetière du coin. Les deux titres font la une de l’actualité. Leur point commun: le nombre 21.

Alors que le docteur Joe reçoit Bobby (Bobby Schofield), un jeune patient instable qui tient fermement serrée dans sa main une feuille noircie de lignes de 21, on découvre que le corps de la défunte a été lardé de 21 coups de couteau. Hasard ou coïncidence? Un soir, Joe rejoint dans un bar un groupe de prostituées pour une réunion. Parmi elles, une ex-patiente devenue une amie, ainsi que la détective Wallis (Imogen Daines). Elle propose à Joe de venir inspecter le corps de l’inconnue à la morgue pour tenter de profiler le tueur.

Preuves accablantes ou simples coïncidences?

A son grand désarroi, Joe reconnaît la victime, mais ne divulgue pas ce détail majeur. Bouleversé, il dissimule une foule d’autres éléments susceptibles de l’incriminer dans ce meurtre. S’agit-il d’un faisceau de preuves accablantes ou d’une accumulation de malencontreuses coïncidences? Le brillant médecin héroïque serait-il un dangereux tueur malsain et manipulateur? Pourquoi ne raconte-t-il pas tout ce qu’il sait et attend que les enquêteurs découvrent certains faits troublants pour avouer ses mensonges par omission?

Plus l’enquête avance, plus une conviction se dégage pour les policiers: Joe est l’assassin et pourrait commettre d’autres crimes. Il est urgent de l’arrêter. Avec un scénario qui serpente au milieu de fausses pistes et de vraies découvertes, et même si l’étau se resserre sur ce suspect, il est bien impossible de trancher avec certitude, ne serait-ce que par rapport au mobile avancé, beaucoup trop léger. De leur côté, les enquêteurs sont convaincus de sa culpabilité.

Négligence du passé

Comme dans tout bon polar qui se respecte, une solution semble se dessiner du côté de vieux fantômes qu’il faut faire parler ou de dossiers oubliés qu’il convient de déterrer. Surgit alors le détail insignifiant: une négligence du passé aux conséquences tragiquement désastreuses, qui éclairent subitement le besoin de vengeance autant que de pardon.

Assez paradoxalement, même si le coupable est démasqué largement avant la fin de la série, le suspense persiste et l’intérêt redouble tant que le véritable mobile de cette histoire, sordide à souhait, n’est pas dévoilé. Les interprétations magistrales de Aidan Turner et de Bobby Schofield font le reste.

Philippe Congiusti/mh