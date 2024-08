"The Deal", nouvelle série de Jean-Stéphane Bron tournée en partie sur les bords du Léman

Avec sa nouvelle série "The Deal", dont la diffusion est prévue pour 2025, le réalisateur vaudois Jean-Stéphane Bron raconte le processus qui a mené à la signature de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Plusieurs scènes ont été tournées cet été au bord du lac Léman.

"À la suite d'un scandale qui entache la confiance en la politique suisse des bons offices, la diplomate suisse Alexandra Weiss est propulsée, à Genève, à la tête de la plus importante mission diplomatique du début du XXIe siècle et va découvrir, aux dépens de ses idéaux, que la prestigieuse neutralité helvétique a un coût. Est-elle prête à le payer?"

Tel est le synopsis de "The Deal", une nouvelle série signée Jean-Stéphane Bron. Diffusée dès 2025, elle promet de plonger le spectateur dans le huis clos des discussions sur le nucléaire iranien. Au début de l'été, le réalisateur de "Mais im Bundeshuus: Le génie helvétique" ou "Cleveland contre Wall Street" a tourné plusieurs scènes dans la région lémanique.

Un faux hôtel à Lausanne

Pour l'une des scènes, l'équipe de tournage a investi la villa "Mon-Repos", dans le parc du même nom à Lausanne (VD). Le lieu a été transformé pour l'occasion en hôtel qui accueille une rencontre privée entre un ministre français et un représentant de l'Iran.

Car la série aborde ce qui se passe en coulisses, hors des yeux et des oreilles des médias et du public. "Tout ce qu'on n'entend et qu'on ne voit jamais, détaille Jean-Stéphane Bron dans le 12h30 du 12 août. On ouvre la série par une première scène où des médias sont présents, les télévisions, les caméras, les micros sont tendus. Les portes se referment et la série commence dans les intrigues, les coulisses, les coups de théâtre, les stratégies des uns et des autres. Parce qu'avec une négociation de ce niveau-là, tout est conflictuel".

Des enjeux sensibles de communication

La série est sensible, puisqu'elle traite des enjeux pour encadrer strictement la production du nucléaire de l’Iran, avec en échange, la levée des sanctions économiques frappant le pays.

Et si la série évoque une histoire avant tout humaine, elle représente aussi un défi en termes de narration. "Nous devons faire attention à comment communiquer autour de la série et prendre en compte les sensibilités des différents acteurs géopolitiques", conclut Jaber Debzi, producteur exécutif chez Bande à Part Films, qui co-produit la série avec la RTS.

Sujet radio: Robin Baudraz

Adaptation web: mh